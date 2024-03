SESTŘIH: Karviná - Slovácko 1:3. Hosté na jaře poprvé slaví, trefil se Havlík

Na obou týmech bylo od začátku patrné, že by chtěly zlomit nepříznivou jarní bilanci, a proto se pustily do útočení. V osmé minutě vypálil Iván do gólmana, na druhé straně Fleišman zachránil situaci před nabíhajícím Reinberkem, který by mohl doklepávat do prázdné branky.

Ani jedno mužstvo si nevytvořilo výraznější převahu, ale využívalo každou možnost k rychlých přechodům do útoku. Střelu domácího Ivána zblokovala slovácká obrana, podobně jako hlavičku Sinjavského ta karvinská.

Skóre se změnilo po půlhodině hry. Dlouhý centr z pravé strany hostující obrana vůbec neuhlídala, míč se po několika hlavičkách dostal ke Krčíkovi, který se v druhém ligovém zápase po sobě zapsal do listiny střelců.

Hosté vyrovnali z přímočaré akce, míč zatáhl po pravé straně Reinberk a přízemním centrem našel na hranici šestnáctky zakončujícího Sinjavského. Bývalý hráč Karviné vstřelil k tyči první gól v sezoně nejvyšší soutěže.

Na konci první půle oslabil Karvinou druhým faulem za žlutou kartu nigerijský záložník Ayaosi. Navzdory tomu ale mohl skórovat Moses, jenže vypálil vedle.

Výhoda jednoho hráče se začala na hře Slovácka projevovat hned po přestávce. Těsně vedle hlavičkoval Kohút, zblízka zahodil velkou šanci Havlík.

Do vedení šli hosté po necelé hodině hry. Na centr Doskiho si nejvýš vyskočil stoper Hofmann a na jeho hlavičku k tyči byl Holec krátký. V ligovém ročníku se prosadil podruhé.

Další pohroma pro oslabené domácí přišla o několik minut později. Havlíkův trestný kop trefil v šestnáctce ruku Krčíka a hlavní sudí Radina po intervenci videorozhodčícho Černého nařídil pokutový kop, který proměnil Havlík. Ten skóroval na jaře poprvé a jedenáctým gólem v ligové sezoně se dotáhl na lídra střelecké tabulky Šulce z Plzně.

Čtvrtý gól měl na kopačce veterán Petržela, ale přestřelil. Hosté si vývoj závěru pohlídali a v nejvyšší soutěži bodovali s Karvinou podesáté po sobě, přičemž podeváté zvítězili. Slezané prohráli doma v lize pošesté za sebou a počtvrté v řadě tam inkasovali tři branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30. Krčík Hosté: 37. Siňavskij, 58. Hofmann, 65. Havlík Sestavy Domácí: Holec – Krčík, Svozil (C), Bergqvist, Fleišman – Moses (79. Ezeh), D. Žák (46. Traore) – Iván (59. Raspopović), Ayaosi, Regáli (46. Memić) – Akinyemi (71. Doležal). Hosté: Heča – Reinberk, Hofmann (C), Kalabiška, Doski – Trávník (90. Břečka), Havlík – Petržela (83. Blahút), Kohút (66. Kim), Vecheta (66. Kvasina) – Siňavskij (83. Mihálik). Náhradníci Domácí: Traore, Kačor, Papalelé, Ražnatović, Doležal, Raspopović, Vinicius, Ezeh, Lapeš, Ciupa, Memić Hosté: Břečka, Blahút, Mihálik, Kim, Holásek, Kvasina, Fryšták Karty Domácí: Ayaosi, Ayaosi, Iván, Holec, Kubišta, Ezeh Hosté: Kohút, Trávník, Kim Rozhodčí Radina – Dobrovolný, Pfeifer. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 1820 diváků

Klíčové momenty:

Karviná – Slovácko: Marek Havlík si z penalty připsal jedenáctou úspěšnou trefu, 1:3 Video se připravuje ...

Karviná – Slovácko: Dávid Krčík zahrál ve zdi rukou a následovala penalta Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Karviná – Slovácko: Centr Doskiho usměrnil hlavou do sítě Hofmann, 1:2 Video se připravuje ...

Karviná – Slovácko: Emmanuel Ayaosi viděl druhou žlutou a domácí museli dohrávat v deseti Video se připravuje ...

Karviná – Slovácko: Vlasiy Sinyavskiy po přihrávce od Reinberka vyrovnal na 1:1 Video se připravuje ...

Karviná – Slovácko: Po sérii přihrávek ve vápně dostal balon do sítě Dávid Krčík, 1:0 Video se připravuje ...