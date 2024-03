Látal: Říkal jsem Hurtadovi, ať tolik na Vašulína neleze. Těžká domluva...

Jablonec toužil znovu po tříbodovém zisku. Doma na rozkopaném trávníku jej ale vyzval ve 23. kole FORTUNA:LIGY Hradec Králové s novým koučem Davidem Horejšem. Poté, co votroci vstoupili líp do zápasu, se domácí postupnými krůčky dostávali do hry, ale zabrzdil je červený faul Hurtada. Radoslav Látal nakonec bod za remízu 1:1 bral. „Upracovali jsme ho a Hanuš nás podržel. Škoda, že Chramosta a Vakho nedali zkraje druhé půle své šance,“ hodnotil kouč Jablonce.

Byl to trochu jiný Jablonec. Pracoval jste v týdnu hodně na defenzivě?

„Problém v defenzivě byl velký ze startu jara, takže jsme na tom dost pracovali. Hodně nás mrzel gól v úvodu. Když dostanete takhle rychle gól ze standardky, tak potom chybí lehkost. Už jsme to nebyli my, ztvrdly nám nohy. Následně jsme přešli na čtyři obránce a hra se rozhýbala.“

Brzy střídal Matěj Polidar. Co se stalo?

„Matěj měl už před zápasem velké problémy se svalem, byl na rozcvičce a říkal, že to může jít a nemusí, tak to prostě přišlo. Je to něco jiného než s Pleštilem. Polidar hraje výborně, tak jsme ho chtěli ve hře podržet. Riskovali jsme a stalo se.“

Jak velkou komplikací byl stav hřiště?

„Je to všelijaké různě na stadionech. Dneska to bylo takové mazlavé. Daň za to období, ale určitě se na to nelze vymlouvat.“

Krulich hrál jen nějakých dvacet minut ve druhé půli a stáhnul jste ho ze hry. Proč?

„Čekal jsem, že se budete ptát. Krulicha jsme chtěli dostat do zápasu. Protočili jsme dva útočníky a bylo to z taktického důvodu. Ještě není stoprocentně připravený. Byl totiž dlouho nemocný. Velmi rychle byl zahlcený a sám viděl, že hrát a trénovat je sto a jedna. Proto šel potom dolů. Přijal to v pohodě.“

V obraně se vám docela znatelně mění hráči. Tentokrát červená pro Hurtada. Co s tím?

„Je to velký problém. Dnes nastoupil Daniel Souček, naposledy hrál v Domažlicích v Mol Cupu, což je září loňského roku. Svoje si odkopal, ale šli jsme do rizika. Nemáme tam tolik možností. Můžeme zatáhnout třeba Vakha, ale přijdeme o jeho ofenzivní sílu. Teď se vykartoval Černák, takže to napravo zase budeme muset nějak řešit a musím někoho najít.“

Už jste mluvil s Hurtadem?

„Je to s ním složitější, protože umí vlastně jen španělsky. Těžko se dorozumíváme. Jde do všeho po hlavě, ale už jsem mu to říkal v poločase, ať na toho Vašulína tolik neleze. Stačilo, aby si odskočil. Bohužel to někdy nedopadne. Na tomhle s ním musíme nadále pečlivě pracovat.“