Šulc vládcem ligy. A teď nároďák? Hašek může povolat plzeňské trio

Pavel Šulc ustál už v první minutě nepříjemný zásah od Denise Halinského. Pardubický obránce mu v souboji na půlce zasáhl kotník, který se nebezpečně prohnul.

Domácí stoper dostal na základě přezkoumání videa od sudího Jana Machálka červenou. „Kluci u tabletu říkali, že to bylo dramatičtější. Kulhal, jsem rád, že to rozchodil. Kdybychom ztratili takového hráče, bylo by to velmi nemilé,“ oddychl si po vítězném utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Pardubice - Plzeň: Halinský prošlápl Šulce a v úvodu zápasu byl vyloučen Video se připravuje ...

Klíčové okamžiky duelu si plzeňská opora schovala na úvod druhého poločasu. V rozmezí dvou minut slavil Šulc dvě trefy, se 13 zásahy vede ligovou tabulku střelců. Plzeň zvítězila v dramatickém utkání 3:2 a ofenzivní univerzál byl jednoznačně hráčem večera.

V zápase kromě povedených tref stihl 11 doteků ve vápně soupeře a šest odebraných balonů. Osmkrát vystřelil na bránu, čtyřikrát mířil přesně mezi tyče. Z 56 akcí zaznamenal 34 úspěšných. Věří si a v aktuální formě patří mezi nejlepší hráče ligy. Prodává systematickou práci navíc s asistentem a někdejším vynikajícím útočníkem Markem Bakošem, navíc si zvedl sebevědomí, které je pro proměňování šancí zcela zásadní.

Vynikající čísla potvrzuje i metrika iSport Index, kterou s hodnotou 8,83 ve víkendovém kole vyhrál. Vede i celkové pořadí před Markem Havlíkem (Slovácko) a Veljkem Birmančevičem (Sparta). „Šulcík je pro nás hodně důležitý hráč, navíc je na vlně. Padají mu tam i takové góly, že se to od něj odráží. Dobře, že mu to tam padá. Ve druhé půli mohl dát hattrick. Škoda, mohlo být něco do kasy,“ usmíval se kapitán Lukáš Kalvach.

Už příští týden vyřkne Ivan Hašek svou první reprezentační nominaci na přípravné duely v Norsku a s Arménií. Podle informací Sportu by Šulc mezi vyvolenými neměl chybět a může se chystat na svou premiéru v áčku. „Myslíte? Necháme se překvapit,“ usmíval se Miroslav Koubek při otázce na možnou pozvánku do nároďáku, kterou kolem své opory poslouchá od prvního jarního kola.

„Co se týče reprezentace, trenér Hašek už to má v jeho případě asi vyřešené,“ dodal jeho pardubický protějšek Radoslav Kováč. „Je to hráč s nadstandardní formou. Připravovali jsme se na něj, ale byl třikrát sám před bránou a dal dva góly,“ mrzelo ho.

Plzeň je na jaře rozjetá – vyhrála tři zápasy venku, nabrala sebevědomí před čtvrtečním výjezdem na osmifinále Konferenční ligy do Ženevy a následný nedělní šlágr se Spartou. Trenér Hašek počínání všech adeptů, nejen ze západu Čech, bedlivě sleduje – za Plzní byl na soustředění ve Španělsku, přímo na stadionu sledoval počínání Viktorie proti Zlínu.

Je možné, že nominaci získají i další plzeňské opory. Šulce v ofenzivě výborně doplňuje Tomáš Chorý, aktuálně nepostradatelný hroťák západočeské sestavy. Ve tříčlenné stoperské linii rostou výkony Robina Hranáče, dalšího mladého adepta a někdejšího člena reprezentační jednadvacítky.