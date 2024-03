Derby? Bez penalty na Haraslína, Tanko ve Zlíně na hraně, říká komise

Pokud ale začneme u derby, nejvíc se Jindřich Staněk v bráně Slavie zapotil u situace v 59. minutě. Po jeho zkažené rozehrávce se míč dostal k Haraslínovi, který se řítil na bránu. Slovenské křídlo odehrálo míč a poté Staněk složil jak soupeře, tak spoluhráče Vlčka.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo,” uvedla Komise v komuniké. „Hráč domácího družstva č. 22 (Haraslín) nejdříve zahrál míčem a následně při snaze přeskočit vybíhajícího brankáře hostujícího družstva došlo ke kontaktu s ním i s hráčem hostujícího družstva č. 27 (Vlčkem). O přestupek se nejednalo.”

Větší pochybnosti panovaly v zápase Zlína s Baníkem. Tanko atakoval Juroškův centr, který nakonec skončil v Dostálově síti. Míče se nakonec těsně nedotkl, ale mnohým se zdálo, že vybíhal z ofsajdového postavení a ovlivnil brankářovu schopnost zasáhnout. Podle Komise se ale jednalo o hraniční situaci.

„Rozhodčí správně uznal branku hostujícího družstva. Byla to hraniční ofsajdová situace, kdy z dostupných záběrů nelze jednoznačně vyhodnotit, zda hráč hostujícího družstva č. 20 (Tanko) byl v době střely na branku v ofsajdové pozici. VAR proto správně neintervenoval,” stojí v komuniké KR.

Na hraně byl i pokutový kop pro Jablonec, kdy Spáčil lehce trefil Hollého a sudí Jan Petřík přisoudil desítku. Do situace nakonec VAR Starý nevstoupil. Bylo to pro něj ovšem obtížné - a kdyby podle Komise rozhodčí pokutový kop neodpískal, bylo by správné ze strany videoasistenta opět neintervenovat.

„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva č. 13 (Spáčil) při obranném zákroku nehrál míč a podrazil kolenem levé nohy hráče domácího družstva č. 26 (Hollého). Nejednalo se o jednoznačnou situaci a v případě, že by rozhodčí nenařídil pokutový kop, VAR by neintervenoval,” rozhodlo vedení sudích.

A nakonec Halinského červená karta byla podle řídícího orgánu arbitrů vyhodnocena správně. “Rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva č. 4 (Halinského) za surovou hru. VAR správně intervenoval,” píše Komise v komuniké.