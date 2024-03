Proč v derby nepadl gól: Sparta nevyužila nabídku, Slavia zpomalila

Nejprve si ukážeme zranitelnost hlubšího slávistického obranného bloku. Trenér Jindřich Trpišovský se pro něj rozhodl po neúspěchu s riskantně provedeným vysokým presinkem v pohárovém utkání se Spartou. Také tenhle způsob bránění však v sobě skrýval riziko, domácí jen této nabídky nevyužili. Teď konkrétně.

Slávisté použili (pod Trpišovským ne poprvé) mix zónového a osobního bránění. Krajní beci Bořil s Vlčkem praktikovali osobní obranu na Birmančeviče a Haraslína, což jsou základní pilíře sparťanské ofenzivy.

Když přistoupíte k osobce, má to jedno úskalí: protihráč vás může vytáhnout z vašeho prostoru a tím vznikne v defenzivě zajímavá díra, do které soupeř může spustit blesk. Stačí náběh do volného okna a rázem může být gólová akce na světě.

Na prvním snímku vidíte, kam beka Bořila vylákal Birmančevič. Preciado udělal totéž s Dioufem, čímž plocha zívající za nimi ještě narostla.

Jenže sparťané se toho