Liga očima fanoušků: Bořil chodí na hřiště jen provokovat. Baník už musí...

Český fotbal má za sebou očekávaný týden, který nabídl hned dvě derby pražských „S". Lépe z nich vyšla Sparta, která postoupila v MOL Cupu a v lize po nedělní remíze 0:0 udržela čtyřbodový náskok na Slavii. Plzeň uspěla v Pardubicích, Baník vyhrál ve Zlíně a Bohemians přivezli bod z Olomouce. Jaká je aktuálně v táborech fanoušků předních českých klubů nálada? Projděte si tradiční sloupky.

SPARTA PRAHA Taktické pokyny úspěšně zničily fotbal Kdyby Haraslín proměnil šanci zkraje nedělního derby, mohl být další průběh alespoň trochu důstojný. Ale to, co oba týmy evidentně svázány taktickými pokyny předváděly, bylo mimo realitu. Soupeř zatažený na svoji polovinu, bez snahy po presinku, a naše pomalé hledání skuliny v jeho sevřených šicích, to byla nuda. Skalní fandové vydrželi až do konce, doufajíce, že už to může být jenom lepší. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu, pouze okořeněna více fauly. V nich hlavní roli sehrál Bořil, který na hřiště chodí pouze proto, aby provokoval a filmoval, a za nás hloupě oplácející Preciado. Sudí, který utkání zvládl, i v tomto případě rozhodl správně, já bych postiženého „filmaře" navíc ocenil žlutou kartou. Konec byl ještě vylepšen tím, že hráčem utkání byl vyhlášen brankář rivala, který, světe div se, kryl jednu střelu za celý zápas. Radost z takového utkání mohli mít pouze pozorovatelé soupeřů v pohárových utkáních. Naštěstí v nich se hraje hlavně fotbal, a tam jsme několikrát ukázali, že kopat do míče, místo do soupeře, umíme. MILOŠ KOLÁŘ. 72 let, fotbalový důchodce

SLAVIA PRAHA Další derby ztracené vlastními chybami Obě derby skončila pro Slavii neúspěchem, jakkoli na to ligové možná v klubu nahlížejí trošku jinak. V pohárovém jsme jako obvykle měli soupeře na lopatě a nechali jsme jej vyhrát kombinací vlastních fatálních chyb a VARem nalezené penalty. Tento scénář se poslední dobou v derby opakuje až příliš často, takže vlastně není divu, že k tomu ligovému Slavia tentokrát nastoupila jinak. Je pro mě nepochopitelné, že hráči nenaleznou pohodu ani při vedení 2:0 a v situaci, kdy se hosté skoro nemůžou dostat za polovinu hřiště. Kdy jindy by měli slávisté v klidu dohrát zápas do konce? V nedělním zápase bylo znát, že oběma týmům stačí bod. U domácích to bylo pochopitelné, je remíza významně posunula k titulu. Slavii nevýhra posunula do situace, kdy se musí spoléhat na ztráty soupeře, který doposud v lize mimo vzájemná utkání ztratil body ve dvou zápasech z jedenadvaceti. To není příliš optimistická vyhlídka. Alespoň že Jindřích Staněk se konečně uzdravil a vypadal v zápase velmi dobře. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník

VIKTORIA PLZEŇ Nejde nosit nos nahoru, dáme si pozor Poručíme větru dešti, i tu mlhu rozfoukáme, slibovali kdysi komančové. Nepovedlo se jim to a v Jablonci to také nikdo nedokázal. Tam se už dala zažít zima i skoro v létě. Takže pohár máme odložen, nedá se nic dělat. Pokud ho chceme, musíme stejně vyhrát a je jedno, kdy to proběhne. V sobotu na novém stadionu v Pardubicích nám vše hrálo do karet. Soupeř v křeči, a ještě se ihned po výkopu poslal do deseti. Co chceš víc? Hned jsme toho náležitě využívali, vozili soupeře na kolotoči, pouze ta branka chyběla. Potom padly v krátké době tři a vypadalo to, že je po zápase. Omyl, velký omyl pánové. Nejde nosit nos nahoru, soupeř se zbláznil a já jen zíral, jak mu to šlo i v deseti. Hele, body jsou doma, nicméně si myslím, že některé jedince nemohl trenér pochválit. Naštěstí se to stalo včas a ztrátu nás to nestálo. Příště si určitě dáme pozor. Teď se uvidí. Ve čtvrtek Ženeva, v neděli Sparta. Jsem moc zvědav, oba soupeři jsou v laufu a ani my nedáme kůži zadarmo. Těšme se na dobrý fotbal. Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už tady bylo... KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

BOHEMIANS PRAHA 1905 Bod beru, fotbal musel bavit Výlet do Olomouce ve mně nevzbuzoval nějaká velká očekávání. Domácí vyměnili trenéra a minimálně první zápasy tento efekt většinou funguje. Hned v úvodu ovšem Erik Prekop vyslal přihlášku o gól kola a zároveň se dostal do zápasového módu, kdy je ho plné hřiště. Motivovaný, důrazný, chce každý balon a nebojí se s ním něco udělat. Zároveň nebyl tak na hraně červené karty, jak to občas umí. Jestli mají Bohemians poslední zápasy s něčím problém, tak inkasují poměrně laciné branky, kterým lze předcházet. Na Hané nevyjímaje, a tak remízu 2:2 beru jako fajn bod. Ve druhém poločase fotbal nahoru dolů musel diváky bavit. Co mě mrzí, to musím přiznat, že se mi aktuálně nedaří dostat na vlnu s trenérem Veselým. Často jeho taktické prvky chápu, tuším, co zamýšlí a proč vybral danou sestavu. Teď ne. Mám dojem, že často střídáme pozdě. Za pět minut s utkáním už moc udělat nejde a to jsou pasáže, kdy soupeře ždímeme a gól visí ve vzduchu. Nicméně při pohledu na lavičku je jasné, že Jarda rozhodně ví, co dělá. Klokani bojují! VÍT LUKEŠ. 31 let, živnostník