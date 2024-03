Csaplár: Ogbu a Preciado? Slabý článek řetězu. Slavia má výmaz z rejstříku

Dvě derby v jednom týdnu, superatraktivní výzvy v podobě dvojice pohárových soupeřů Liverpool, AC Milán před sebou. To je situace pražských „S“ a otázkou je, zda či nakolik se právě top kvalitě starého kontinentu v poslední době přiblížila. „Vždycky jsem říkal: No dobře, derby, ale vy se díváte na Konferenční ligu. Dneska tvrdím: Teď už se díváte na Evropskou ligu, šlo to o patro výš,“ říká trenér Josef Csaplár, host dalšího dílu magazínu LIGOVÝ INSIDER. Zatímco sám dříve tvrdil, že slávisté jsou napřed, nyní vidí oba rivaly vyrovnané. „Sparta se určitě posunula, Slavia stagnuje. Logicky,“ míní a vysvětluje proč.

Právě Csaplár v LIGOVÉM INSIDERU na jaře minulého roku o letenských hráčích v kontextu schopností bojovat o nejvyšší mezinárodní mety prohlásil: „Půlka kluků tam nemá co dělat.“ Co říká dnes? „Sparta se zbavovala zátěže přidané na zádech, a vhodně doplnila větší kvalitu,“ míní.

Pokud jde o samotná derby, rozebírá strategii obou mužstev a všímá si i jednotlivých hráčů, kteří (ne)nastoupili. V prvním případě jde o stopera Igoha Ogbua, který se po dalších chybách v derby nevešel do sestavy na Letné, kde trenér Jindřich Trpišovský ustoupil ze svých představ a zavelel k zajištěnější obraně. Ve druhém se jedná o sparťanovi Angelu Preciadovi, jenž byl v neděli vyloučen. „Řetěz je tak pevný, jak silný je jeho nejslabší článek,“ pomáhá si příměrem Csaplár a vysvětluje, proč by je v týmu mít nechtěl.

Naprosto nekompromisní je rovněž ohledně zpovykaných laviček a chování k rozhodčím. Udivuje ho při tom, že slávisté odmítli podepsat zápis po vzájemném utkání v poháru a že si jejich šéf Jaroslav Tvrdík stěžoval na verdikt VAR ohledně ruky předcházející rozhodujícímu gólu. Předsedu slávistického představenstva enormně chválí za to, jak zásadním způsobem se přičinil o navýšení peněz za televizní práva. „Zaslouží si nehynoucí slávu,“ říká.

Na druhé straně připomíná dobu, kdy to podle něho byli slávisté, kteří z rozhodnutí sudích těžili. „Za to, co udělal, má u mě Slavia výmaz z trestního rejstříku,“ pokračuje a má pro slávisty ohledně arbitrů jasný vzkaz.

U příležitosti souboje Slavie s AC Milán Csaplár vzpomíná na to, jak se italským gigantem utkal jím a Ladislavem Škorpilem vedený Slovan Liberec v roce 2002 ve třetím předkole Ligy mistrů. Nejen kvůli historické šanci to pro něho bylo speciální: vždyť do Milána jezdil klidně na otočku, aby viděl tým, který byl pro něho vzorem. A pak se mu ho po prohře 0:1 na San Siru dokonce povedlo U Nisy porazit 2:1. Jen těsně unikl Slovanu historický postup. „Bylo to jako porazit božstvo...“ ohlíží se Csaplár. „Bylo to takové razítko, takové to nečeské, kdy si řekneš: Ty vole, jsi dobrej.“

LIGOVÝ INSIDER s... Josefem Csaplárem

Jak vychází srovnání květnového derby s březnovým, kdy si rivalové vyměnili roli ?

? Má trenér měnit své zásady , nebo se jich držet za každých okolností?

, nebo se jich držet za každých okolností? Kdo slávistům v konfrontaci se Spartou nejvíce chyběl ?

? Jak se červenobílým vyplatilo nasazení brankáře Jindřicha Staňka ?

? Chtěl by mít bývalý kouč Slavie v týmu Jana Bořila ?

? V čem se negativně změnil sparťanský trenér Brian Priske ?

? Jak mají na Letné reagovat na příval červených karet ?

? Jaké šance mají pražská „S“ proti Liverpoolu a AC Milán ?

a ? LIGOVÉ HLÁŠKY: Když na pos*aného v Karviné hajzl spadne, ztraceno v překladu a trenér, který si má jít „koupit koule“

? Jak by se měl nyní kvůli své kariéře zachovat a co by měl říct?

RETRO: Jak Liberec slavně porazil AC Milán?

? Co spojuje Jana Nezmara s Kateřinou Neumannovou a má fotbalu pořád co dát?

