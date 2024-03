Hubník: Lidi v Sigmě vidět nemusím, necítím se tam dobře. Vrátit se nechtěl

Proč jste odmítl stát se asistentem Václava Jílka po odcházejícím Milanu Kerbrovi?

„Protože by tam nade mnou byli lidi, se kterými bych musel spolupracovat. A v tu chvíli bych byl sám proti sobě. Pokud bych tam chtěl zůstat, zůstal bych tehdy v pozici hráče. Nabídky Vaška Jílka si moc vážím. Byl jsem rád, že se mi ozval. Cítil, že by naše spolupráce mohla být fajn. Z mé strany by to bylo něco nového, ale nemůžu jít do prostředí, které pro mě není příjemné.“

Mohl jste se vrátit do profesionálního fotbalu, kdekdo o tom sní. Ani to vás nehnalo?

„Vůbec. Okamžitě jsem měl jasno, že nepřijmu. Nebylo o čem se bavit.“

Chápu to správně, že jde zejména o sportovního manažera Ladislava Mináře?

„Ano.“

A byl by váš návrat přes něj vůbec průchozí?