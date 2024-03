Hradec „tuní“ arénu: třetina trávníku, barevnější opláštění i nová síň slávy

Nálož zápasů na konci podzimu byla pro trávník vysetý během jara fatální. Bylo nutné zasáhnout. Blížilo se derby, navíc na konci sezony má v Hradci odehrát poslední generálku před EURO česká reprezentace. A opravdu nechcete vidět, jak se Patrik Schick vzteká, že mu míč místo na nohu přijde na prsa…

Proto se měnila třetina hřiště, byly položeny pruhy koberce. „Uvědomujeme si to, že když máme krásný stadion, tak přeci musíme mít i perfektní centr kurt. Nejhorším zjištěním je, že do toho dáváte spousty sil a prostředků, jenže výsledek se i přesto postupně vytrácí. Ve vegetačním období jsme měli trávník luxusní, ale nástupem podzimu jeho vitalita postupně ochabovala. I přes dostatečný přísun živin a podpůrných prostředků nám trávník viditelně začal strádat,“ řekl klubovému webu vedoucí stadionu Milan Ptáček, někdejší výborný levý bek. „Příčinu bych viděl v tom, že se na stadionu projevuje výrazné zastínění od budovy jižní a západní tribuny. Sluníčko se v zimě na některá místa nepodívá za celý den a na to jsou rostliny choulostivé.“

Vedle toho řeší město (majitel arény) i změnu v opláštění. Stadion by měl být barevnější, svítit do dálky.

Co už je ale hotové, je síň slávy. Fanoušci si ji mohou prohlédnout ve fan shopu před každým zápasem. „Chtěli jsme síní slávy u fanoušků a nejen u nich vyvolat hrdost a posílit vazbu na bohatou slavnou historii fotbalu v Hradci Králové. Propojit ji se se starým Malšákem i novu arénou,“ říká místopředseda představenstva Milan Přibyl, garant této záležitosti, sám vášnivý sběratel sportovních artefaktů.

Vystavené jsou zde dvě hlavní hradecké trofeje – za vítězství v lize 1960 a v Českém poháru 1995 (ten vylepšuje dres brankáře Tomáše Poštulky, jenž ve finále proti Žižkovu vychytal penaltový rozstřel).

Připomínán je i souboj s Barcelonou v Poháru mistrů z jara 1961. „Od nedávno zesnulého

pamětníka slavného tažení Evropou Ladislava Pokorného máme zapůjčenou peněženku jako dárek za titul s odměnou, kterou byla pětadvacetikorunová bankovka, hodinky a model stadionu Camp Nou, které naši hráči dostali jako dárek při zápase v Barceloně,“ popisuje Přibyl.