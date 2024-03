Klokani v tlaku i děsu: Těžko se někam proremizovat. Holoubek tahal hrozby

Výkony Bohemians se postupně šplhají nahoru. Přivezli bod z Baníku a po velmi hezkém zápase i z Olomouce. Jaroslav Veselý nasazuje techničtější středovou dvojici Hrubý – Beran s touhou kombinovat. To se proti Boleslavi dařilo, jenže zase bez gólového výsledku. Nejblíž byl Martin Hála, proti kterému vytáhl v jasné situaci skluz kola Marek Suchý.

„Když Petr Mikulec vyrazil Kadlecovu střelu, otáčel jsem se a najednou vidím, že tam někdo dobíhá, tak jsem šel dolů, se štěstím to dopadlo dobře,“ oddychl si veterán v sestavě Středočechů. „Možná jsem to měl zkusit nějakým dloubákem, ale to je taková rychlost, že si neuvědomíte, co se děje. Myslel jsem, že to silou protlačím. A Suchý mi to zázračně ztečoval,“ litovalo domácí křídlo.

Bohemians – Mladá Boleslav: Kadlece vychytal Mikulec, poté dorážku Hály vytáhl nad břevno Suchý Video se připravuje ...

Domácí převaha trvala celou první půli, jenže jasnou pozici nevyužil po sólu ani Erik Prekop. Jan Kovařík zase zakončoval slabší pravačkou těsně vedle.

„V prvním poločase jsme měli drtivý tlak, strašně dobré statistiky. Držení míče, střely, to šlo za námi. A pokud si vytvoříte takový tlak, tak je potřeba vstřelit branku. Čekat, že takhle dostanete Boleslav pod tlak po celý zápas, je liché. Jsem nespokojený s naší finální fází, chtěli jsme hodně střel, ale pak jsme začali situace přehrávat, dělali jsme si to složitější,“ všiml si Jaroslav Veselý.

Převaha na hřišti i ve statistikách byla k ničemu. Veselého tým znegoval dva dobré výkony z venkovních hřišť. Série bez výhry aktuálně čítá 9 zápasů a hlavně – Bohemians v tabulce spadli na dvanácté místo. Poslední výhra i gól se datuje do loňského listopadu.

„Těžko se někam proremizovat. Respektuju, že se skloňuje série bez výhry, ale z devíti je to sedm remíz. Kdybyste třikrát vyhráli a čtyřikrát prohráli, jste na tom bodově líp. Nejsem spokojený, dneska jsme chtěli vyhrát, ale nezbývá nám, než si to odpracovat,“ burcoval.

Spokojenější mohl být David Holoubek. Nejen z bodu a z první ligové nuly náhradního gólmana Petra Mikulce. Jeho plán pošetřit Vasila Kušeje a pak ho nechat udeřit málem vyšel. Reprezentant okamžitě po příchodu na hřiště za zraněného Martina Suchomela začal trhat obranu, po souboji střídajících hráčů se dokonce řítil sám na bránu. Skoro vyprodaný Ďolíček v tu chvíli nedýchal, odfoukl si po ráně do ochranné sítě.

„Věděli jsme, co nás tady čeká, tak jsme si tyhle hráče připravovali do druhého poločasu. Byl to taktický záměr, celkem nám vyšlo, že nám ofenzivní hráči zvedli výkon,“ upozornil David Holoubek na trojici Kušej – Ladra – Jawo.

Středočeši se teď mohou chystat na přímý souboj o šesté místo se Sigmou Olomouc. Bohemians jedou do Zlína, který je ze čtrnáctého místa najednou výrazně blíž, než by si přáli.