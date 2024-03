Plzeňský voják Chorý: zadupal Krejčího, motivoval ho Vindahl

Tomáš Chorý v neděli proti Spartě odšpuntoval zápas, když se dostal k odražené střele Lukáše Červa. Předskočil Panáka a využil toho, že Vindahl střelu jen vyrazil před sebe. „To Spartu podráždilo. O půli jsme si řekli, že na ně zatlačíme - zkusíme vyvinout tlak na Panáka a Krejčího, protože měli žlutou. To se povedlo. Pak se zápas vyvíjel podle našeho scénáře,“ prozradil záměr.

Podle metriky iSport indexu se stal mužem kola, pořadí opanoval s vysokou známkou 8,71. Druhý skončil olomoucký Lukáš Juliš, třetí záložník Plzně Cheick Souaré, který proti Spartě vstřelil první ligový gól a přidal i asistenci na druhou Chorého trefu.

Kromě dvou gólů zvládl plzeňský hroťák ještě další zajímavé věci. Především se na něm vyfauloval Ladislav Krejčí, poločasový záměr se tedy povedl. Letenského kapitána zadupal do země, využil zbytečných zákroků a poslal lídra soupeře pod sprchy. Když Chorý v závěru střídal za rozhodnutého stavu, značná část publika na vyprodaném stadionu povstala. Tleskala muži, svému vojákovi, který se vydal pro svůj tým a nedělní šlágr rozhodl.

„Je to můj styl hry, nic nevypustím. Všichni víte, že někdy je to až hranice, kdy do toho chodím. Kdo mě zná, ví, jaký jsem na hřišti, a jaký jsem normálně. Ale když se ptáte na zákroky Krejčího – první byla jasná žlutá, druhá stoprocentní faul, který rozhodčí ocenil druhou žlutou. Zkrátka šlo o dva jednoznačné fauly,“ popsal Chorý.

Na domácí půdě jej fanoušci milují, u soupeřů je často nenáviděným hráčem. Nikdo nechce jít do soubojů se stokilovým dvoumetrovým chlapem. Navíc rozehraným a ve velké formě. Na Chorém je znát i herní progres – dokáže se zapojit do kombinace, trenér Koubek neustále zdůrazňuje, jak je platný i v mezihře. Mimo jiné výrazně pomáhá také Pavlu Šulcovi, aktuálně nejlepšímu střelci FORTUNA:LIGY.

Chorý na place neuhne ani o milimetr, proti Spartě nastupuje vždy se speciální motivací. Podobně jako jeho parťáci chtěl ukázat, že na pražské lídry stále na západě mají a dokážou jim pořádně zatopit. „Měl jsem pořád v hlavě zápas, kdy jsme hráli na Spartě a mohli v 94. minutě vyrovnat na 2:2. Vitík to za Vindahlem vyhlavičkoval z čáry, na to nezapomenu. Vindahl přede mnou pumpoval a ve mně to pořád bylo. Cítil jsem, že dneska bude ten moment, kdy bychom jim to mohli trošku vrátit, to se potvrdilo,“ usmíval se Chorý.

Aktuálně jede na vlně, pro svůj tým je absolutně nepostradatelný. V týdnu nejspíš převezme povolávák do národního týmu. Ivan Hašek by byl blázen, pokud by rozjetého dlouhána nevyužil, podobně jako Pavla Šulce nebo Robina Hranáče.