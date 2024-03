Svědík o Slovácku: Je to náročné a vře to ve mně. V čem souhlasí s Priskem?

Čtyři porážky z pěti: takový start jara si na Slovácku nepředstavovali. „Některé hráče už není kam zlepšovat,“ říká kouč Martin Svědík v rozhovoru pro podcast Ligy naruby: „Psychicky je to pro mě čím dál náročnější, ubíjí mě to, vře to ve mně. Miluju vítězství, zvykl jsem si na ně. Jako klub jsme se teď ale zastavili: mládež, béčko i áčko. Mám v podstatě ty samé hráče, s kterými jsem tady začínal,“ štve trenéra, který je ve Slovácku od roku 2018, a který v Lize naruby otevřeně hovoří o potřebě okysličení kádru.