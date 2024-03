Frťala vítá reprepauzu, Svědík by hrál dál. Litoval nedůslednosti Slovácka

Vypadalo to na možnou psychickou rehabilitaci. Trápící se Slovácko se dostalo v Teplicích do vedení, to ale nevydrželo příliš dlouho. Nakonec mohl být Martin Svědík i rád za to, že si odváží ze severu Čech alespoň bod, Fila totiž neproměnil penaltu. „Udělali jsme to, co nás poslední dobou provází – nedůslednost ve vlastní šestnáctce,“ mrzelo ho. Z reprezentační pauzy má smíšené pocity.

Už po jedenácti minutách kouč Svědík slavil. Rychlonožka Juroška utekl obraně Teplic a přímo pod narvaným kotlem domácích fanoušků chladnokrevně poslal Slovácko do vedení. Na Stínadlech, kam v této sezoně žádný tým nejezdí rád, komfortní situace.

„Hrát tu není vůbec jednoduché. Vést s nimi je mnohem lepší, než s nimi prohrávat, pak se jim strašně těžko už dává gól. A my tu výhodu měli,“ řekl Martin Svědík.

Měli, ale vedení vydržela pouhých 82 vteřin. Pak po rychlé akci snížil Daniel Fila. „Říká se, že tým má udržet po vstřeleném gólu vysokou koncentraci tak pět minut, ale my udělali jsme to, co nás poslední dobou provází – nedůslednost ve vlastní šestnáctce,“ litoval Svědík.

Přestože se zápas pak změnil ve festival soubojů, faulů a nákopů, přinesl alespoň to, po čem kouč Slovácka poslední týden volal. Větší emoce, nasazení, důraz. Bez toho se proti Teplicím nelze obejít. „V týdnu jsme se snažili mužstvo připravit i tak, aby nehrála roli hlava. U některých hráčů byla viditelná nervozita. Bylo vidět zlepšení, ale máme ještě co dohánět,“ myslí si.

Z Teplic mohl odjíždět s o dost horší náladou, v závěru utkání si totiž vybojoval penaltu rozjetý Fila. Na jaře už se trefil pětkrát, tak nebylo divu, že si míč na puntík sám postavil. Penaltu chtěl poslat doprostřed a nahoru, bohužel pro domácí se mu ale povedlo jen to první. Milan Heča zachránil svůj tým špičkami kopaček. „Včera to kluci trefovali na tréninku do šibenic, a dneska to Filous pod tlakem zahrál takhle,“ usmíval se smířeně kouč Zdenko Frťala.

Remízu bral, protože věděl, že výkon jeho svěřenců nebyl ideální. „Bod bereme, bude důležitý. O pauze jsem byl hodně kritický, prohrávali jsme souboje, což možná vycházelo z přílišného respektu. Kluci druhou půli zjistili, že jsou schopní Slovácko potrápit,“ těšilo ho.

Před oběma týmy je reprezentační pauza, oba k ní ale mají trochu jiný postoj. U Zdenka Frťaly je pochopitelné, že ji ocení, protože ze zraněními koseného týmu vypadl o poločase i Jan Knapík. „Všichni tu pauzu uvítají. Chceme využít hráče, kteří nedostávali tolik příležitost, v akci za B-tým. Je to ideální chvíle na to, aby nabrali praxi,“ myslí si teplický kouč.

Martin Svědík to má trochu jinak. „My bohužel vyhlídky, že se nám uzdraví hráči, nemáme. Vrátí se později, jestli vůbec. Jde o Michala Kadlece a Dana Holzera. Mám z pauzy smíšené pocity. Mančaft by možná nějakou psychickou vzpruhu uvítal, ale já bych možná raději hrál furt. Ale respektuji repre pauzu, využijeme ji tak, abychom se dobře naladili na zbytek základní části. Nemáme jednoduchý los,“ řekl.