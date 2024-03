SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 2:1. Návrat do čela, snížení až v závěru

Skřípalo to. V prvním poločase herně, ve druhém zejména střelecky. Přesto Sparta utrhla výhru, již potřebovala jako sůl. Doma zdolala v posledním zápase 25. kola FORTUNA:LIGY kousavý Hradec Králové 2:1, po změně stran však mohla (a měla) zařídit, aby skóre nabobtnalo mnohem víc.

Ve druhé půli valil Jan Kuchta směr brána, na gólmana Adama Zadražila postupoval sám. Věděl však, že vlevo od něj „dotahuje“ akci Lukáš Haraslín. Levému křídlu předložil míč před prázdnou bránu, bylo to fakt nesobecké, útočníci se tak většinou nechovají, jdou za gólem.

Nejlepší střelec týmu však napálil míč do břevna – a poté se dlouho divil, jak se mu to mohlo přihodit. Chvíle budiž symbolem sparťanského výkonu proti votrokům. Mistr nedošel k výhře lehce, s nadhledem.

Spíše ji vybojoval. Jenže po černých dnech, které prožil, se ani nelze divit. Remíza v ligovém derby se Slavií (bez střely na bránu), domácí pětka s Liverpoolem, čtyřka v Plzni, poté šest míčů v síti Petera Vindahla na Anfield Road.

Bylo třeba sérii zlomit, vítězství bylo nutností.

„Potřebovali jsme tři body. Museli jsme dostat naši mentalitu zase na vítěznou vlnu,“ popsal nastavení zápasu letenský trenér Brian Priske. „Věděli jsme, že Hradec bude hrát hodně dole a v bloku. Bylo to složité,“ doplnil. „Zažili jsme těžký týden, nejen tým, ale celý klub. Jsme zase na prvním místě tabulky, jsme v semifinále poháru. Teď je před námi deset zápasů, které rozhodnou ligu,“ dodal.

Hradec sice začal odvážně, k ničemu to však nevedlo. Naopak domácí šli po čtvrthodině do vedení. Na to, jak jim hra skřípala, předvedla skvělou akci. Qazim Laci nacentroval doprava, Tomáš Wiesner poslal hlavou míč před bránu, kde se do střetu se Zadražilem vrhl Veljko Birmančevič. Uspěl v něm a skóroval.

Druhá branka přišla po strašné hradecké chybě. Střední stoper Filip Čihák pokazil rozehrávku. Pomalý balon mířící do středu uloupil Haraslín, poslal ho ihned na Kuchtu, který kličkou oklamal Zadražila a pálil do prázdné brány.

„Náš největší problém byly laciné chyby,“ lamentoval trenér David Horejš.

Vedle toho měli Letenští další možnosti. O Haraslínově břevnu už řeč byla. Vitík hlavičkoval těsně vedle, tvrdě pálil Brimančevič, Zadražil zachránil. Střídající Jan Mejdr zase ze slibné pozice namířil vedle, Lukáš Sadílek nad…

„Měli jsme dát víc gólů, šance jsme na ně měli. Myslím, že jsme mohli rozhodnout zápas mnohem dřív,“ upozornil Priske.

Hosté měli jednu tutovou příležitost. Karel Spáčil střílel svou silnou levačkou, Vindahl balon vyrazil na roh. I na jeho výkonu však byla znát nejistota. V posledních třech utkáních inkasoval patnáctkrát, což se na něm podepsalo. V první půli kazil rozehrávku, svou parádní disciplínu. Jeden pas poslal snad pět metrů mimo hřiště, další do země nikoho.

Nakonec i inkasoval, v nastaveném čase ho prostřelil Matěj Koubek, syn bývalého ligového útočníka. „Nedali jsme jim nic zadarmo,“ ocenil obránce Spáčil. „Největší rozdíl je v kvalitě hráčů,“ uznal.

Prakticky hned poté sudí Ondřej Berka zápas ukončil. Pro Spartu je výhra vysvobození. „Tři body jsou nejdůležitější,“ přitakal Priske. „Pár věcí jsme si řekli, situace nám nebyla jedno. Hráli jsme s gigantem otevřenou partii, skóre bylo šílený. Chtěli jsme zase najet na vlnu a to se podařilo,“ vykládal útočník Kuchta.

Po reprezentační přestávce čeká Spartu výjezd do Českých Budějovic.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Birmančević, 47. Kuchta Hosté: 90+5. Koubek Sestavy Domácí: Vindahl – Panák (C), Vitík, Zelený – Wiesner (72. Mejdr), Laçi, Sadílek (87. Solbakken), Ryneš – Birmančević (87. Karabec), Kuchta (80. Olatunji), Haraslín (72. Tuci). Hosté: Zadražil – Ja. Klíma, Čihák, K. Spáčil (69. Čech) – Čmelík (87. Hais), Dancák, Kučera, Kodeš (C), Krejčí st. – Šašinka (64. Koubek), Vašulín (64. P. Juliš). Náhradníci Domácí: Karabec, Mejdr, Olatunji, Pešek, Surovčík, Solbakken, Tuci, Vydra, Vorel, Večerka Hosté: Čech, Hais, Hlaváč, Juliš, Knobloch, Vízek, Koubek, Rada Karty Domácí: Wiesner Hosté: Kučera, Dancák, Krejčí st., Čmelík Rozhodčí Berka – Vlček, Leška Stadion epet Arena, Praha Návštěva 16 666 diváků

