Trojzákrok à la Hašek, mentální síla i jistota. Staněk jako jednička na x let

Po turbulentním začátku dostává rok Jindřicha Staňka opět jasný kurz. Třaskavý přestup do Slavie následovala dvě zranění, kvůli kterým prošvihl většinu přípravy i začátek jara. Teď je ale v pozici, na kterou si myslel celou dobu – je klíčovým mužem týmu a jasnou jedničkou nejen Slavie, ale i národního týmu. „Viděl jsem ten jeho trojzákrok proti Liberci, byl jako Dominik Hašek v nejlepších letech,“ říká asistent trenéra reprezentace Jaroslav Köstl .

Raz, dva, tři – tolik zákroků vytáhl Jindřich Staněk za pouhé čtyři vteřiny proti Luku Kulenovičovi z Liberce. Především druhé dva byly působivé, slávistický gólman se totiž dokázal dostat rychle na nohy a reagovat na odrazy, první střela šla přímo do něj. „Raději bych byl, aby to prvním zákrokem nevyrážel a bylo to víc v klidu,“ zlehčoval moment s úsměvem Jindřich Trpišovský po zápase.

Pak ale přešel na vážnější notu. Věděl, že nebýt Staňka, jeho unavený mančaft by inkasoval, pravděpodobně by neměl síly na comeback a v závodě o titul by Sparta opět nabrala ztracený náskok. „Pokud chcete mít tým úspěšný, gólman vás musí takhle podržet,“ pravil.

Má pravdu. I ty nejlepší týmy si někdy vyberou „den blbec“ a darují soupeřům více šancí, než obvykle. V tu chvíli musí přijít jistota v bráně a tu Slavia dlouho neměla. Aleš Mandous šel po slibném začátku sezony výkonnostně dolu a o svou šanci se nepopral ani na jaře. Myšlenka, že ho někdo přišel nahradit, na něj místo zvýšené motivace možná spíše hodila deku. Nechytil nic navíc.

A Staněk? Ačkoliv kromě zápasu s Libercem neměl v lize příliš práce, udržel tři čistá konta. S AC Milán celkem inkasoval sedm branek, alespoň dalším čtyřem však zabránil. Vzpomeňte na skvěle vyřešené nájezdy Pulišiče s Leaem, či zákrok na brankové čáře proti hlavičce na San Siru.

„Pro Slavii je důležité, že společně s Alešem Mandousem má nejlepší gólmanskou dvojici, takovou nemá žádný tým v lize,“ míní expert deníku Sport Stanislav Levý. S o čtyři roky starším parťákem byl Staněk při přestupu často srovnáván především kvůli stylu hry. Mandous přeci jen dlouhodobě platil za mistra přihrávek. Jak si explzeňský bouřlivák poradil s hrou nohama?

Oproti očekáváním velice slušně, ale ve srovnání s Mandousem nebo i Kolářem je změna patrná. Staněk nehraje na riziko, nevidíme ho proříznout střed hřiště přesnou přihrávkou po zemi, kterou by vytvořil přečíslení. Proti Liberci to zkusil jednou a míč ihned skončil u kopaček Ĺubomíra Tupty.

I když se takový pas někdy nabízí, nová jednička zvolí raději to, v čem je silná – dlouhý pas vzduchem. I v rozehrávkách od brány volí Staněk dlouhý nákop v 51 % případů, Mandous ve 40 %. S novým gólmanem se zkrátka tvář hry Slavie trochu změnila. Méně risku, více jistoty. To ale neznamená, že do jiné role v budoucnu nedoroste.

„Byl zkrátka v klubech, kde po něm hru nohama nechtěli, hráli jednoduše, dlouhým nákopem. Už ukázal, že hra nohama není jeho slabina. Má na čem pracovat, musí si zvyknout na styl, ale techniku má,“ hodnotil spoluhráč Ondřej Kolář a dodal: „Jindra je suverén a osobnost. Když udělá chybu, hodí ji za hlavu.“

Zákroky na čáře stranou, toto je možná Staňkova největší síla. Podle legendárního amerického brankaře Brada Friedla, který se v současnosti zabývá i skautingem, je právě schopnost reagovat na chybu jedna z mála proměnných, které při hodnocení brankářů žádná data nezachytí. Sebevědomé nastavení předurčuje brankáře k velkým kariérám.

„Jindra působí od derby na Letné neuvěřitelně jistě. Když jsem viděl ten jeho trojzákrok v utkání s Libercem, byl jako Dominik Hašek v nejlepších letech. Postupně dozrává do pro gólmany nejlepšího věku,“ řekl v pondělí reprezentační asistent Jaroslav Köstl.

Staňkovi je sedmadvacet let. Dá se říct, že už nyní se na dohlednou dobu stal „alfa“ brankářem v klubu, podobnou pozici má nalajnovanou v národním týmu. Konkurenti jsou přeci jen mladíci. Trenéři na této pozici vždy rádi sází na konzistenci, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš si tak na šanci zřejmě musí počkat, stejně jako talentovaný Antonín Kinský ve Slavii.

Je zkrátka čas přivítat éru Jindřicha Staňka. Jak bude dlouhá? Dominik Hašek chytal do sedmačtyřiceti, rodák ze Strakonic se určitě rád o deset let uskromní. „Věřím, že se bavíme o jednom z gólmanů číslo jedna pro x dalších let,“ míní Köstl.