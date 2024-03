Köstl na prvním srazu: Šulc je jako agama, Staněk připomněl Haška

Už jste na srazu v kompletním složení?

„V plném počtu zatím nejsme, na cestě jsou Barák a Gabriel. Zdravotně jsou všichni v pořádku, včera (v neděli) jako poslední do zápasu nastoupil Míša Sadílek v Nizozemsku. Máme kompletní tým, vážíme si toho, že žádná omluvenka nepřišla.“

Co vás během srazu čeká?

„Dnešní den je specifický, většina kluků včera hrála, budeme mít rozdělený kádr na několik skupin. Šest, sedm hráčů jde na hřiště, trénink proběhne skupinovou formou, zbytek se bude dávat dohromady po nedělních zápasech. V úterý už jde na hřiště kompletní tým. Musíme brát v potaz specifika a zákonitosti tréninkového mikrocyklu, protokolu před zápasem a po něm. Už zítra půjdeme do taktických věcí, času moc není a tréninků také ne. Co nejvíc práce chceme udělat tady v Praze na hřišti, pomohou nám i videorozbory. Kluci jsou chápaví a mají taktické vnímání na vysoké úrovni, to nám pomůže.“

Chystáte s hráči pohovory?

„Od ledna, kdy jsme nastoupili, jsme byli pravidelně v kontaktu prakticky s každým hráčem, naše představy víceméně znají. O hře i pravidlech v kabině. Budeme s nimi mluvit ještě individuálně, kromě videa proběhne i skupinové sezení zaměřené na další interní pravidla a podobně. Trenéra Haška všichni znáte, na to si hodně potrpí.“

Co jste do srazu všechno stihli?

„Spočítané to přesně nemáme, ale viděli jsme hodně zápasů. Začínali jsme sledováním hráčů, pak vybírání kempu na soustředění, vybírání místa v Hamburku pro trénink a kemp v době mistrovství Evropy. Byli jsme na soustředění nejlepší české trojky, viděli jsme jejich zápasy, jezdili po Evropě, od Anglie až po Německo, Holandsko a podobně. Bylo toho hodně, pak začala české liga, takže jsme cestovali po Česku a Moravě a viděli hodně zápasů.“

Jste v kontaktu s českými pohárovými účastníky, jak rozložit zátěž u jejich hráčů, které jste povolali?

„Nejdřív chci pogratulovat všem třem klubům, udělali českému fotbalu v Evropě skvělé jméno, to není samozřejmost. Kór Plzni, která postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy překonala historický milník klubu. Klobouk dolů přede všemi. Víme o datech, jaké měli hráči v klubech. Je tady s námi nový, velmi zkušený kondiční trenér, máme na něj skvělé reference a víme, jak pracuje. Věřím, že po téhle stránce bude vše v pořádku. Bavíme se s kluby i samotnými hráči, jak se cítí. Teď jsem je obcházel, kdo půjde odpoledne na trénink a kdo ne. Cítím z nich takovou nadrženost jít na hřiště. Nejsme blázni, musíme jim zátěž dávkovat a nic nepodcenit. Máme to pod kontrolou datovou i mimodatovou formou.“

Naznačíte, jakým způsobem budete hrát?

„Máme jasno, zároveň to budeme střídat. Chceme zapojit všechny hráče, co jsou na srazu, rozložit sílu. Na rotaci dojde i kvůli jiným věcem – chceme vidět všechny hráče v akci, zároveň se různí hráči hodí do různého rozestavení, způsobu a stylu hry. O tomhle musíme při určení systému přemýšlet.“

Pomůže vám, že jste pro soupeře nečitelní?

„Hodně jsme o tom diskutovali. Pohled na fotbal máme v realizačním týmu podobný, chceme hlavně uspět, to je základ všeho. Nikdo nás nebude hodnotit podle toho, jak budeme trénovat, ale podle výsledků. Náš způsob hry můžeme trošku držet pod pokličkou, chceme být nečitelní. Můžeme hrát v různých rozestaveních, to do budoucna může být naše výhoda. Víme, jak sháníme informace o soupeři my, tak jim to trošku ztížíme.“

Jak máte rozdělené kompetence?

Všechno řešíme kolektivně. Ivan je hlava štábu, veškeré podněty jdou k němu. Na tréninku jsme domluvení, tam budeme výraznější s Jardou (druhým asistentem Veselým), Ivan to bude sledovat v roli supervizora a zasahovat do tréninku svými podněty.“

Bude jedničkou Jindřich Staněk?

„Jindra působí od derby na Letné neuvěřitelně jistě. Když jsem včera viděl ten jeho trojzákrok (v utkání s Libercem), byl jako Dominik Hašek v nejlepších letech. Aktuální sportovní forma u něj bezesporu je. Znám ho odmala, vím, co je to za člověka, jaký je to gólman. Postupně dozrává do nejlepšího věku pro gólmany. Věřím, že nám pomůže. Když chcete něco vyhrát, potřebujete skvělého brankáře, kór u českých týmů, platí to ve fotbale i v jiných sportech. Za ním budou dva mladí vlčáci (Jaroš, Kovář), co na něj budou tlačit. Věřím, že se bavíme o jednom z gólmanů číslo jedna pro iks dalších let.“

Pavel Šulc hraje ve výtečné formě. Má blízko do základní sestavy?

„Výhledově určitě, hraje pro něj i aktuální forma. Úspěšní hráči vždycky vzejdou z úspěšných klubů, tím teď Plzeň je. Proto jsou v nominaci tři kluci a další máme v náhradnících. Pavel to má všechno před sebou, je to typ lehkonohého fotbalisty. Jako když agama běží po vodě, umí s míčem, navíc má teď perfektní čísla. To mu také pomohlo, má sebevědomí, pestrá zakončení.“

Spoléháte na Patrika Schicka, který střílí góly v Leverkusenu?

„Nejen Páťa, všechny sledujeme a přejeme jim to. V trenérské skupině na whatsappu jsme hodně slavili góly reprezentantů, nebyl to teď jenom on. Je v pohodě, důležitý pro tým, který patří mezi nejlepší v Evropě. Když se tam dostane do základu, určitě to něco znamená, to samé Adam Hložek. Nemá takovou minutáž, ale vidíme, že když do zápasu jde, je platný. Včera hrál v základu důležitý zápas a dal gól, dostává se do první rotace týmu.“