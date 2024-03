Mikloško vyhlásil útok na Slovácko: Baník chce TOP čtyřku i podpis Šína

Poslední díl pořadu Liga naruby, kde byl hostem ostravský záložník Matěj Šín, na Bazalech rezonoval. Řešila se tam mimochodem smlouva, která reprezentantovi do 21 let končí v červnu 2025. „Je čas, nikam neutíkám,“ řekl devatenáctiletý středopolař. Sportovní ředitel Luděk Mikloško teď prostřednictvím oficiálních stránek Baníku vzkazuje: „Na rozdíl od Buchtiče (Davida Buchty) s Boulisem (Jiřím Boulou) na Matějovu pozitivní odpověď čekáme.“ A vyhlásil útok na Slovácko.

Více než výhra v Pardubicích, kterou Baník v závěru bránil, přestože měl na hřišti o dva chlapy víc, potěšila fanoušky FCB v posledních dnech jiná zpráva. Prodloužení kontraktů s Davidem Buchtou a Jiřím Boulou, dvěma čtyřiadvacetiletými pilíři záložní řady. Oba podepsali do 30. června 2027.

„Jirka je stejně jako Tomáš Rigo další z těch mladších kluků, který nám letos herně obrovsky poskočil nahoru. U Buchtiče víme, co umí. Jak on, tak Boulis mají svou roli v týmu, který skládáme s výhledem na další tři, čtyři roky,“ vysvětluje sportovní ředitel Luděk Mikloško a okamžitě dodává: „Do této skupinky hráčů patří pochopitelně i Matěj Šín.“

Ano, nepočítáme-li Ewertona, jehož budoucnost je nejistá, kvartet Rigo, Buchta, Boula, Šín by v ideálním scénáři měl Slezany v příštích letech táhnout. K tomu bude potřeba, aby i posledně jmenovaný prodloužil smlouvu. Klub zájem má, agentura Sport Invest naopak nepotřebuje spěchat.

„Všechny tři kluky jsme oslovili stran nových smluv už v zimě. S prvními dvěma už jsme prodloužili a s Šíňasem jednání stále probíhají. O našem zájmu delší dobu ví. Osobně jsem s ním několikrát na toto téma mluvil,“ podotýká bývalý brankář.

„Věříme, že i s ním se dohodneme, máme zájem, aby byl v Baníku a byl jedním z hráčů, se kterými budeme moci počítat do budoucna. Potvrzuje se nám, že bylo správné, že jsme při odchodech Filipa Kaloče a Dana Tetoura už nepřivedli na jeho post jiného hráče. Vsadili jsme na něj a Matěj patří ve svém ročníku k nejvíce vytíženým hráčům v celé lize, vždyť nastoupil do každého ligového utkání,“ upozorňuje Mikloško a dodává, že v omlazovacím trendu hodlá klub pokračovat.

Z vrstevníků v této ligové sezoně odehráli víc minut než Šín (1031) jen Štěpán Chaloupek (1935), Denis Halinský (1626), Martin Vitík (1512), Kryštof Daněk (1290), Filip Prebsl (1278), Christos Zafeiris (1213) a Tom Slončík (1189). Zlínský šikula je se Šínem stejný ročník 2004, ostatní se narodili v roce 2003.

Baník chce útočit na Slovácko

A teď další Mikloškovo zásadní sdělení: „Chceme zabojovat o čtvrté místo.“

Dvoubodová ztráta právě na čtvrté Slovácko je výborná výchozí pozice. „Snad si to s nimi rozdáme i potom v nadstavbě,“ připomíná Šín vzájemnou konfrontaci, která může boj definitivně rozseknout.

Pokud by se do finále šlo podle současných příček, Ostrava by hrála proti mužstvu trenéra Martina Svědíka ve druhém kole venku. Což je nicméně vzhledem k neúspěšnosti ve Vítkovicích možná paradoxně výhoda... Nadějný je i papírově snazší los zbytku základní části oproti celku z Uherského Hradiště.

Zajímavost pro porovnání: před dvěma roky nasbíral Baník pod koučem Ondřejem Smetanou (a Tomášem Galáskem) za 25 kol o deset bodů víc. Mít to nyní, fanoušci už by pomalu mohli slavit.

„Zcela realisticky je třeba vidět, že Sparta a Slavie jsou momentálně od zbytku ligy vzdálené herně i ekonomicky. Nemůžeme jim vůbec konkurovat rozpočtem, na který je navázána i velká hráčská rozdílová kvalita. Na hřišti se to projevuje. Za nimi je Plzeň, která má také jiné finanční možnosti než my, hodně široký a kvalitní kádr. Ale pak je tam skupina klubů, do které patříme my. Cítíme, že je naší povinností se prát o čtvrté místo. To vidím jako cíl pro zbytek této sezony, pokud se bavíme o příštích dvou měsících,“ burcuje Mikloško.

FCB k tomu může nakročit příští sobotu proti Teplicím, chybět v dobývání poctivého a kompaktního Frťalova bloku však bude vykartovaný Rigo. Severočeši postrádají Lukáše Marečka.

Nejlepší baníkovci podle iSport Indexu:

1. Ewerton 5,99

2. Tomáš Rigo 5,52

3. David Buchta 5,49

Los Baníku a Slovácka

26. kolo

Baník-Teplice

Slovácko-Slavia

27. kolo

Jablonec-Baník

Liberec-Slovácko

28. kolo

Baník-Karviná

Hradec Králové-Slovácko

29. kolo

Sparta-Baník

Slovácko-Plzeň

30. kolo

Baník-Liberec

České Budějovice-Slovácko

Aktuální sestava

Letáček – Juroška, Blažek, Lischka, Kpozo – Boula, Rigo – Buchta, Šín, Ewerton – Tanko