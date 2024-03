Jsi jelito, slýchával. Pak vystřílel titul a pálil v LM. Teď pomáhá mladým

Opavskému rodákovi učaroval sever Čech. Před dvanácti lety se také útočník Vojtěch Hadaščok zásadně zapsal do historie českého ligového fotbalu. V závěru sezony 2011/2012 měl velký podíl na tom, že mistrovský pohár skončil pod Ještědem. Bylo to zároveň naposledy, kdy titul získal někdo jiný mimo top trojku Sparty, Slavie a Plzně. A z dnešního pohledu je krajně nepravděpodobné, že by se na tomto trendu mělo něco měnit i v následujících letech.

Liberec měl tehdy vskutku nadupaný kádr. V bráně David Bičík, v obraně Jiří Fleišman, po této sezoně šel do bundesligy Theo Gebre Selassie. Členem chorvatského nároďáku byl Renato Kelič, nejen zásluhou extravagantních účesů zářil Lukáš Vácha, zkušenosti s Ligou mistrů měl Emil Rilke, v záloze se Slovan opíral o šikovnou dvojici Miloše Bosančiče a Michala Breznaníka. V útoku pálili Jan Nezmar s talentovaným Josefem Šuralem, kápem v kabině byl Jiří Štajner.

A přece jen pohár vystřílel ten, od koho byste to čekali nejméně. Tehdy dvacetiletý Vojtěch Hadaščok v posledních čtyřech kolech třikrát skóroval a hlavně dvěma zásahy rozhodl derby s Jabloncem v předposledním kole, což Liberec udrželo v čele tabulky. Pak přišla ubráněná bezbranková remíza s Plzní a na stadionu U Nisy se slavilo. Bylo to také naposledy, kdy na bezmála desetitisícovém stánku hlásily pokladny „vyprodáno“.

Slýchával o sobě, že je jelito. Dokonce od spoluhráčů. Jenže ve 29. kole tehdejší Gambrinus ligy zapsal životní okamžiky. Trenér Jaroslav Šilhavý jej v Jablonci poslal na hřiště po hodině hry a řekl mu: „Běž a rozhodni!“ Proč se zabývat složitými taktickými prvky, že…

A ono to přišlo: chvilku po vstupu na hřiště zlomil bezbrankový stav, v závěru přidal druhou gólovou pojistku. Bez těchto momentů by Liberec jistojistě nerozšířil svou sbírku mistrovských titulů ze dvou na tři. Plzeň se Spartou už v posledním dějství ročníku těsnou bodovou ztrátu nedotáhli. „V Jablonci jsme museli bodovat, šel jsem tam na posledních třicet minut a nějak mi to tam dvakrát spadlo,“ ošívá se při vzpomínkách po letech na to, jak proměňoval přesné pasy od Gebre Selassieho a později Bosančiče. A to ještě neproměnil nájezd po ťukesu s Váchou, který zakončil do brankáře Špita.

Jak na tyto chvíle vzpomíná dnes už dvaatřicetiletý Hadaščok? „To jsou už léta páně,“ směje se při tomto ohlédnutí. „Je to historie. Teď se soustředím na mladé kluky v béčku, aby také oni se dostali do první ligy,“ popisuje.

Ano, Hadaščok se po letech vrátil znovu do Liberce, i když jen do jeho rezervy, v níž dělá hrajícího asistenta trenéra. „Snažíme se s kluky hlavně komunikovat a systémově propojovat áčko s béčkem tak, aby někteří mladíci mohli rovnou naskakovat do hlavního týmu,“ vysvětluje.

Slavia se Spartou se odtrhávají

Kromě Liberce si Hadaščok zahrál ligu rovněž v Hradci Králové, Příbrami a Dukle. Ke svému střeleckému maximu se ještě přiblížil v sezoně 2014-2015, kdy Liberec ovládl domácí pohár. Jinak svůj raketový start do dospělého fotbalu později už nepřekonal. Přitom v roce 2011 byl členem stříbrné české devatenáctky na mistrovství Evropy, kterou vedl Jaroslav Hřebík.

Legendární Tomáš Janů o něm prohlašoval, že je budoucností Liberce. To se úplně neprokázalo, přestože jeden hvězdný moment ještě zažil. Po titulu Severočechy čekala letní předkola Ligy mistrů. V tom druhém právě Hadaščok rozhodl o domácí výhře 1:0 nad kazašskou Karagandou. V odvetě Liberec uválčil postup přes prodloužení, v dalším kole už ale nestačil na rumunskou Kluž.

„Náš tehdejší tým byl nabitej, to bylo jméno za jménem, jako útočníci jsme měli skvělý servis, byli jsme zdravě agresivní a hladoví. Šlapalo to a přineslo to plody, vyhráli jsme titul a později ještě pohár, dostali jsme se do Evropské ligy i do předkol Ligy mistrů. Vzpomínám na to jako na super období, ale už je to pryč,“ netrpí nostalgií.

Dnes je prakticky nereálné, aby se něco takového opakovalo. „Nůžky se ve fotbale rozevírají, Slavia se Spartou finančně odtrhávají od zbytku. Ale je za nimi vidět práce, my ostatní se od nich můžeme jenom učit. Je to zkrátka o prostředcích, servisu, o skautingu hráčů. Jsou někde jinde, mají široké kádry,“ ví Hadaščok, jenž velké fotbalové scény vyměnil za ČFL a zápasy před pár stovkami diváků.

Sám však může být u něčeho nového. Liberec by měl převzít podnikatel ve školství Ondřej Kania, což může ovlivnit i jeho práci u béčka. „V řádech měsíců se asi bude nastavovat trend a směr, jakým se Slovan chce s novým majitelem vydat. Doufám jen v lepší zítřky, abychom byli co nejvíc konkurenceschopní třeba vůči Plzni, ale i Spartě a Slavii. Cílem klubu vždy bylo, aby hráči od nás chodili do top klubů, možná i do zahraničí. To se v minulosti dařilo,“ přemítá.

Sám se usadil na severu Čech, přestože je rodilý Opavan. „Už jsem, dá se říct, Liberečák a už mě nenapadlo cestovat někam jinam.“ Kde se mu během kariéry líbilo nejvíc? „V Liberci,“ má jasno. Jak taky jinak…