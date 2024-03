ONLINE + VIDEO: Slovácko - Slavia 1:3. Jurečka zvýšil z penalty

Do těžkého boje se pouští Slavia proti Slovácku. Neoblíbený soupeř velkých týmů z Uherského Hradiště se pokouší o další cenný skalp. Moravané ovšem nejsou v ideálním rozpoložení, když padli čtyřikrát z minulých šesti případů a získali jedinou výhru proti Karviné. Na Pražanech se dosud výrazně neprojevila vyřazení z pohárů od Sparty a AC Milán, v lize drží neprůstřelnost už pět utkání v řadě. Přidají do sbírky i šesté a posunou se alespoň na několik hodin do čela tabulky? To se dozvíte v ONLINE přenosu na iSport.cz, sledujte i VIDEA zásadních okamžiků.