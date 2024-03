Liberec – Plzeň 6:1. Kozel: Na Koubka se mi daří. Slalom od střelce

V aktuální sezoně Liberec favorita dvakrát rozcupoval. Skóre 6:1 je bilance, jakou se proti Plzni nemůže pochlubit jiný klub. „Jsem spokojený, poprvé v sezoně jsme vyhráli venku, navíc v Plzni, kde se nevyhrává lehce,“ hlásil spokojený kouč Luboš Kozel. „Obecně se mi na trenéra Koubka daří. Člověk někdy neví, proč je ta bilance dobrá a naopak s někým opačná,“ dodal s úsměvem.

Po utkání z liberecké šatny duněla Doosan Arenou hlasitá muzika, hráči si užívali tříbodovou sklizeň. Velmi dobře hráli už na Spartě nebo na Slavii, cenný výsledek dotáhli až na západočeské adrese. Na sociální síti X, dříve twitteru, to symbolem s ohněm ocenil i Ondřej Kania, jehož od převzetí klubu dělí jen formality.

„Nejsem překvapený, že jsme uspěli v Plzni. Proti lepším soupeřům a na hřištích, kde je dobrý terén, tam se nám daří hrát. Přijeli jsme si to rozdat na Spartu, na Slavii i sem. Máme sílu nahoře, dokážeme si šance vytvořit v každém zápase. Na Spartě jsme jich měli plno a na Slavii také. Jsem šťastný, že se nám je tady dařilo proměňovat,“ hlásil liberecký stoper Matěj Chaluš, jeden z nejlepších hráčů utkání.

Hosté využili toho, že Plzni chyběl klíčový hroťák Tomáš Chorý a podařilo se jim trestat chyby soupeřovy obrany. Chalušova vedoucí branka padla po secvičeném rohu, na který domácí nestihli zareagovat. „Klaplo to dokonale. Cílem standardky je dát gól a to se povedlo. Zda to bylo chtěné, asi nebudu prozrazovat, abychom to mohli použít v dalších zápasech a nebyli čitelní,“ dodal Chaluš.

Plzeň - Liberec: Kulenovič parádní hlavičkou vrátil vedení Slovanu, 1:2 Video se připravuje ...

Libereckou výhru obstaral dvěma zásahy Luka Kulenovič, který se v lize prosadil poprvé od 1. listopadu, kdy rozhodl zápas s Budějovicemi (1:0). Skóroval i na podzim proti Plzni při výhře 3:0. Svou druhou trefu ze sobotního odpoledne dokonale vymazlil akcí, kdy se slalomem prosadil mezi třemi plzeňskými obránci. „Naše hrubé chyby,“ štvalo plzeňského kouče Miroslava Koubka.

Kulenovič přitom dlouho v zápase nebyl výrazný, v prvním poločase ho z pozice stopera vymazal Lukáš Hejda. Chorvatský forvard si rozhodující momenty schoval až do druhé půle, která rozhodla. „Neměl optimální zimní přípravu, trošku ho trápily zdravotní problémy. Na začátku jara to na něm bylo vidět, měli jsme spolu k tomu nějakou debatu. Ale poslední tři zápasy byly z jeho strany dobré, jenom tomu chyběl gól. Jsem rád, že dneska dal hned dva,“ chválil Kozel svého forvarda.

Situace Slovanu se najednou příjemně obrací, mužstvo je na dostřel elitní šestky a účasti v titulové skupině. Ze sedmého místa ztrácí bod na Boleslav a dva na Baník, oba celky mají k dobru nedělní utkání. „Rozhodující budou následující zápasy. Čeká nás Slovácko, Hradec i Baník. Je otázka, zda jít do šestky se ztrátou, nebo hrát střední skupinu. Ale hrana úspěchu je ve vyrovnané tabulce hrozně tenká. Kdybychom v Plzni prohráli, přiblížila by se nám naopak spodní skupina,“ zamyslel se Kozel, který hraje i o svou trenérskou budoucnost na severu Čech.