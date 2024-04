Holoubek „v kómatu“: Už jsem nevěřil. Král? Myslel jsem, že ho odnesou

Jak jste viděl situaci mezi Králem a Schánělcem před vyrovnáním na 2:2?

„Viděl jsem to, že Tomáš Král měl ten souboj zvládnout lépe. Já ten souboj na videu ještě neviděl, ale kluci z realizáku říkali, že tam byl údajně faul. Měli jsme tu situaci lépe zabezpečit, potom bychom nemuseli diskutovat, jestli šlo o faul.“

Věřil jste, že může padnout ještě ten třetí a vítězný gól?

„Koukal jsem na hodinky a viděl jsem, že je po čase. Pan rozhodčí mi řekl, že se budou hrát další tři minuty nastavení, protože se situace zkoumala, navíc se ošetřoval Král. Pochopitelně si ale kladete otázku, co je tým ještě schopen ve vypjaté chvíli za tři minuty zvládnout. Upřímně? Nevím, kdo z vás věřil, pánové. Myslím si, že nikdo a já nejsem výjimka.“

Hráči to ale otočili, takže se zase ukázalo, že naděje umírá poslední.

„Když dali gól na 2:2, tak byl Holoubek v kómatu ve smyslu, že s tím se nedá už nic dělat, což člověk vnitřně cítí. Tým ale jasně ukázal realizačnímu týmu i divákům, že takhle teda ne, zkusíme něco vymyslet a ono se to povedlo. Velký dík a respekt všem. Získat na svou stranu takové zápasy je vždy složité. Ukázala se síla našeho kolektivu.“

Může ten výsledek tým nabudit? Jedete v dalším kole na Spartu.

„Takové vítězné zápasy jsou obrovským povzbuzením. Hlavně mě potěšilo, že se to povedlo před domácími fanoušky. Když Vukadinovič srovnal na 2:2, tak to nebylo úplně příjemné odpoledne. Tři body v tabulce se počítají.“

Mladá Boleslav - Zlín: Šílený závěr, z poslední akce rozhodl Jawo, 3:2 Video se připravuje ...

Byla to vaše iniciativa, že se kulhající Tomáš Král vrátil do hry na poslední sekundy jako falešný útočník?

„Přiznám se, že jsem myslel, že bude odnesen do kabiny. Najednou mi zpoza zad vbíhá na hřiště hráč. Byl to Tomáš. Vůbec jsem nevěřil, že tam jde. On tam vlétl. Ukázal, že je to kluk, kterému záleží na týmu a na Boleslavi. Pak šel hned na lehátko za doktorem, má takové bolestivé zranění kolene.“

Bylo těžké rozhodnutí dát do základu Pulkraba, když ještě není stoprocentně fit?

„Věděl jsem, že to takhle chci udělat už po zápase s Olomoucí. Bavil jsem se s Matějem, že když má Júsuf čtyři žluté a stojí, tak by měl hrát. Měli jsme reprezentační pauzu, takže bylo více času na přípravu. Matěj ještě nemá takovou herní kondici, jakou potřebuje, ale gól mluví za vše. On sám ví, že ten výkon nebyl optimální, ale bude se zlepšovat. Jsem rád, že se dal do kupy takhle rychle. On si vlastně ty zlámané ruce, ve kterých má železa, jen ofačoval a šel hrát. Velký respekt a klobouk dolů.“

Váš asistent Jan Jelínek ještě na podzim působil ve Zlíně. Měl před tímto zápasem při přípravě ještě výraznější slovo než jindy?

„Honzík má vždycky zásadní slovo v kabině. Vypsal odměny formou pohoštění pro kluky. Ti mu hned po zápase říkali, že se těší na sushi. Jsem sám zvědav, co týmu za výhru přinese. Vytěžili jsme jeho znalosti na maximum, ale v podstatě se nic extra zajímavého nedělo. V lize se známe všichni dokonale. Je ale fakt, že Honza neslavil, protože má velký respekt ke zlínskému klubu.“

Ještě k té Spartě. Pro vás to bude speciální zápas. Trefíte na správnou lavičku?

„Rozhodně trefím. Sparta je dneska úplně někde jinde, než když jsem tam působil já. Jedná se o velký klub, který je skvěle řízený a má skvělé hráče i trenéra. Jistě to pro mě bude speciální zápas a nejen pro mě, ale třeba i pro Marka Matějovského. Dobře se na ten zápas připravíme a uděláme, co bude v našich silách.“