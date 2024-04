Kladrubský: Kdyby nás Sparta vymíchala, řeknu OK. Ale takhle…

Jak moc mrzí jediný gól, který rozhodl o osudu celého zápasu?

„Prohrajete takovým gólem, což mrzí. Kdyby nás Sparta vymíchala až do kuchyně nebo to trefila ze třiceti metrů, tak řeknu OK. Ale po takovém průběhu a gólu, to je hrozná škoda. Byli jsme dobře nachystaní, i díky reprezentační pauze bylo na přípravu více času. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany na rychlé brejky, to nám vycházelo. Škoda, že jsme nějaký protiútok nedotáhli.“

Našel jste pro brankáře Janáčka nějakou polehčující okolnost, která by jeho minelu omluvila?

„Zatím jsem to neviděl, ale Jany říkal, že tam žádná teč nebyla. Mrzí ho to, stejně jako nás všechny, fotbal takové situace bohužel přináší.“

Dynamo však inkasovaný gól nepoznamenal a do žádné vážnější šance už Spartu nepustilo. To je příjemná změna, že?

„Stoprocentně. Musím hráčům poděkovat za to, co předvedli. Často míváme problém, že se po inkasovaném nebo i vstřeleném gólu do pěti minut přiřítí další. Kluci to vzali za správný konec, hráli kombinační fotbal. Jen chyběl ten drajv do vápna, ten by měl být větší. Proti Spartě si vytvoříte maximálně dvě nebo tři šance, ne sedm. A musíte je proměnit.“

Bylo taktickým závěrem být po pauze více odvážnější?

„Nechtěli jsme dostat brzy gól. I díky zraněním vypadli ze základu Trummer i Šigut, který týden netrénoval, proto nehrál od začátku. Je to rychlostní typ, který potřebujeme ke Kobrovi a Allimu, aby soupeř měl problém s jejich rychlostí. Změnili jsme rozestavení, ke konci jsme poslali na hřiště Tranzisku, pak i Havla na standardku nebo na dlouhý balon, abychom se to pokusili zvrátit do remízy. Bohužel se to nepovedlo, ale máme se od čeho odrazit. Je to klišé, ale sami hráči řekli v kabině, že musíme hrát v dalších zápasech tak, jak jsme hráli se Spartou.“

Remíza dnes byla asi hodně blízko, že?

„Bylo to blízko, moc to mrzí. Nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit inkasovat podobné góly.“

Je alespoň útěchou a že sousedé v tabulce rovněž nebodovali?

„Samozřejmě jsme to sledovali, mohli jsme udělat další krůček, což se nepovedlo. Jedeme dál, sice se ten čas krátí, blíží se konec. Primární cíl je nebýt poslední.

Sparťanský kouč Priske si stěžoval na kvalitu trávníku, že nebylo dobře připravené.

„Na předzápasovém sobotním tréninku jsme to chtěli nechat trochu pokropit, ale ukázalo se, že čerpadlo vypovědělo službu. Kluci z údržby to zkoušeli opravit, volali firmu, ale bohužel se to nepodařilo a bránilo to kombinačnímu fotbalu. Pro Spartu to asi bylo horší, ale záměr v tom nebyl.“