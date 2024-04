Američané v Sigmě: na kolik bude znít nabídka a co z toho pro áčko?

Co by vstup Američanů do Olomouce znamenal? „Mluví se o tom, že částka za akcie by mohla být kolem 150 milionů korun a do rozpočtu pak zhruba 50 milionů ročně. Sigma by tak pracovala s rozpočtem na áčko kolem 120 milionů korun a to už mi přijde hodně slušné a hodně ambiciózní,“ přibližuje detaily možné transakce Kvasnica.

Podle něj by se tak olomoucký klub razantně zařadil mezi týmy „druhého sledu“ za odskočenou trojici „S“ a Plzně. „Slovácko je trochu na ústupu, ale vidím tam Baník, Liberec, Mladou Boleslav – a s americkou injekcí i Sigmu. Pokud tedy vymění management, který jí to podle mého názoru kazí,“ míní Kvasnica. Celý díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v sekci iSport. Premium na iSport.cz.

Proč České Budějovice nepokropily trávník?

Provod coby lídr „nové“ Slavie

Jak obstál Holeš zpátky na šestce?

Co tolik propíraná Staňkova rozehrávka?

Mejdr coby jedna z hvězd Sparty na jihu

Proč nehraje víc Ševčík?

Co stojí za výhrou Baníku?

Proč Saňák potopil Vodháněla?

Roste Kulenovič pro větší přestup?

Zůstane Kozel v Liberci?

Podívejte se na VIDEO.

Celá Liga naruby: Provod, lídr nové Slavie. Kdy přijde šance pro Ševčíka a co prodej Sigmy? Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video