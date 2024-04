Mejdr chválen (nejen) za rozhovor. Pokora a inteligence, ocenil Ščasný

Od poloviny srpna byl ve Spartě ve druhém (až třetím) sledu. Jan Mejdr se v neděli proti Dynamu (1:0) dočkal prvního startu v základní sestavě po sedmi a půl měsících. Byl to test, jímž prošel bez zaváhání. Přihrál na jediný gól a obdržel televizní cenu pro hráče utkání očima fanoušků. „To jsem ani nečekal. Děkuju za to,“ leskly se mu oči. Za rozhovor sklidil respekt. „To bylo něco neuvěřitelného,“ zmínil Zdeněk Ščasný, zkušený trenér a expert deníku Sport.

Už dva týdny před nedělním zápasem v Českých Budějovicích tušil: „Já zase dostanu šanci.“ Trenér Brian Priske měl na pravém wingbeku nouzi, Jana Mejdra potřeboval kvůli absenci Angela Preciada a Tomáše Wiesnera. Oba zapsali karetní tresty.

Kolem 28letého hráče byla nejistota. Na jaře absolvoval v prvním mužstvu pouze 53 minut, proti Plzni (0:4) dostal půlhodinu a krátce po příchodu na hřiště obdržel žlutou kartu. Sklidil kritiku. Objektivně: na pravé straně nepůsobil jistě.

„Tato sezona je pro něj určitě hodně složitá. Mnohokrát jsme spolu mluvili, byly to kvalitní rozhovory plné respektu z obou stran,“ vyzdvihl Priske Mejdrovu mentalitu. „Potvrdil, že je týmový hráč,“ doplnil.

Mejdr si připsal v tomto ročníku teprve šestý ligový start a čtvrtý v základní sestavě. Po Preciadově příchodu na Letnou totiž vymizel z Priskeho plánů, byl až třetí volbou ještě po Wiesnerovi. Proto se v zimě spekulovalo o možném odchodu do Hradce Králové či Liberce. To sám hráč s díky odmítl.

„Je hodně těžké, když nehrajete. Já jsem se ale v zimě rozhodl, že budu ve Spartě dál bojovat,“ řekl Mejdr v rozhovoru pro O2TV Sport. „Kdo zná moji kariéru, tak ví, že jsem zažil už horší situace, než bojovat o místo v nejlepším klubu v Česku.“

České Budějovice - Sparta: Šílená Janáčkova hrubka, Birmančevič snadno skóruje, 0:1 Video se připravuje ...

Byl upřímný, otevřený a viditelně dojatý. „Herně byl výborný. Vždyť za áčko nastoupil po dlouhé době. Ale přidám druhý pohled. Jeho pozápasový rozhovor byla ukázka pokory a inteligence. To bylo něco neuvěřitelného,“ žasl Ščasný.

Mejdr zmínil trenéry i spoluhráče. Děkoval jim za podporu. To demonstroval po utkání zraněný Adam Karabec. Na sociální síti sdílel z domova záběr z televizního rozhovoru, což doplnil potleskem.

„Kritika je vždy nepříjemná. V tom je kabina důležitá, že ho podrží. Ale není to jen tak. Bývá to podložené tím, že hráč je slušný, pokorný a šikovný, aby si ho ostatní vážili. To Mejdr ukázal, že splňuje,“ zmínil Ščasný.

Proti Dynamu, poslednímu celku ligové tabulky, to mohl brát jako jednu z posledních příležitostí v letenském týmu. V zápase mu pomohla asistence (ve Spartě první ve 32. ligovém zápase) při gólu Veljka Birmančeviče, nechyboval a z pětatřiceti přihrávek pokazil jen pět.

„Stoprocentně ukázal, že je dobrá alternativa za Preciada,“ poznamenal Ščasný. „V mnoha aspektech podal dobrý výkon,“ přihodil Priske.

Jenže otázka je, zda s Mejdrem dál počítá. Preciado s Wiesnerem jsou pro další zápasy už k dispozici.

Mejdr proti Dynamu

Odehraných minut: 95

Góly: 0

Asistence: 1

Akce/úspěšné: 67/41

Střely/na branku: 0/0

Přihrávky/úspěšné: 34/29

Dlouhé přihrávky/úspěšné: 4/2

Centry/úspěšné: 1/0

Driblinky/úspěšné: 3/1

Osobní souboje/vyhrané: 27/12

Osobní vzdušené souboje/vyhrané: 7/4

Ztráty/na vlastní polovině: 8/1

Zisky/na polovině soupeře: 5/2

Zdroj: Wyscout