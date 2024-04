Svědík: Sráží nás laciné branky, Cicilia musí počkat. Vymění Heču?

Proč se vám nepovedlo urvat proti Slavii aspoň bod?

„První poločas nebyl vůbec odehraný špatně. Z hlediska nasazení, intenzity i aktivity. První gól přišel jako rána z čistého nebe. Netakticky bráníme Provoda na pravou nohu místo toho, abychom si ho přikryli na levou. Dostaneme gól z autového vhazování soupeře, což je jednoznačně naše hloupost. Pravou by nám Lukáš těžko dal gól. Naše hra pak měla parametry, kvalitu a korunovali jsme to vstřelenou brankou.“

Jenže těsně před půlí napřáhl z dálky Václav Jurečka a nachytal brankáře Milana Heču. Byl to zlom?

„Měli jsme vydržet do poločasu za stavu 1:1. Šli jsme do presinku, Petr Reinberk vyběhl a nechal za sebou volný prostor. Soupeř toho zase využil. Ten gól hodně ovlivnil průběh utkání. Po třetí brance z penalty jsme opět mohli vidět, jaký je rozdíl mezi námi a Slavií v útočné fázi. Ona dal gól, i když neměla šanci. My jsme neměli ani potřebné štěstí, aby se balon od tyčky (Marek Kvasina) odrazil do brány.“

Gólman Heča znovu tým nepodržel, nechytil nic navíc. Co s tím?

„On to ví sám. Nechci nikoho obviňovat, je to týmový sport. Nicméně v zápase potřebujete nějaký impulz, nadstandard. Kór když teď dostáváme moc branek. Kdybychom tu Jurečkovu situaci přežili, vývoj zápasu by byl třeba jiný. Je to škoda. O změně brankáře zatím neuvažujeme. Na starosti to má Luboš Přibyl (kouč gólmanů). Ten určuje, kdo půjde do utkání. Bude dost času si o tom promluvit. Laciné branky nás sráží celé jaro. Není to o tom, že by nás soupeř přehrával. My mu ty šance nabídneme jako na talíři.“

Potěšil vás aspoň obránce Patrik Blahút, který si vedl na nezvyklé levé straně zdatně?

„Ano. Páťa vypadal velmi dobře a překvapivě líp zleva než zprava. Potřebuje víc času, aby si zvykl na českou ligu. Dneska hledáte rychlostně vybavené hráče a viděli jste, že i Douděra měl problémy Patrikovi utéct.“

Proč má nyní v útoku přednost Filip Vecheta před Riginem Ciciliou?

„Regi už v týdnu před Jabloncem netrénoval, jak by měl. Dostal dost prostoru, aby dokázal, že do sestavy patří. Teď zase musí počkat, až pro něj bude místo. A říct si o něj svými výkony v tréninkovém procesu i v zápasech. Vechy je mladý a taky potřebuje dostat šanci. V Teplicích nehrál špatně a ani se Slavií se neztratil. Hrála na něj velká kvalita. Dal gól, což se od útočníka vždycky čeká. Volili jsme hráče, kteří víc běhají a jsou aktivnější.“