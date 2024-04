Konec projektu Ihattaren: pro Slavii odstrašující případ. Řešilo se odstupné

Bývalý největší talent nizozemské kopané ve FORTUNA:LIZE neuvidíme. Schylovalo se k tomu déle a nyní je to oficiální – cesty Slavie a Mohameda Ihattarena se po čtyřech měsících rozcházejí. Sázka na restart kariéry dvaadvacetiletého záložníka stála Slavii nemalý plat, bývalý hráč Juventusu či Ajaxu Amsterdam ale v červenobílém neodehrál ani zápas. Pro Pražany může jít o poučení do budoucna.

Že se neobvyklý tah nevyplatil, začalo být jasné na začátku nového roku. Ihattaren trénoval na soustředění v Portugalsku individuálně, dle informací Sportu ale jeho shazování kil a pilování fyzičky zdaleka nedosahovalo tempa, které si realizační tým Slavie představoval. Navíc se objevily prohřešky jako noční úprky z hotelu, a tak dále…

Od návratu do Prahy tak bylo prakticky jisté, že je projekt mrtvý. Problémem ale bylo, že měl Nizozemec podepsanou smlouvu do konce kalendářního roku. Zatímco se situace řešila, Ihattaren tak byl převelen k přípravě B-týmu.

Klub nyní oficiálně potvrdil, o čem deník Sport informoval před dvěma týdny – s někdejším talentem se dohodl na rozvázání smlouvy. Nešlo ale o přátelskou dohodu kvůli „rodinným důvodům“, jak by možná vyznívalo z klubového oznámení, Slavia se s hráčem poslední týdny tahala o odstupné. Ofenzivní záložník nebyl spokojen, že trénuje s béčkem, a jak informoval server Infotbal, vyžadoval vyplacení celé smlouvy.

Ihattaren podepsal v klubu „zadarmo“, v konečném součtu ale možná Slavii stál pár milionů. Zákulisím se nesou neoficiální zprávy, že mohl brát měsíčně kolem půl milionu korun, což je zhruba o třetinu víc než opory Christos Zafeiris či Igoh Ogbu.

Není to nic, kvůli čemu by měl klub finančně vykrvácet, přesto bude krátké dobrodružství s nizozemským bouřlivákem pro „sešívané“ odstrašujícím příkladem, co při výběru hráčů nedělat. Konkrétně neignorovat data, skauting či názor sportovního ředitele Jiřího Bílka a nedávat pouze na doporučení agentů. Podpis Ihattarena domlouval Jiří Müller, agent Jindřicha Trpišovského a blízký přítel Jaroslava Tvrdíka.

Několikátý pokus o restart kariéry může být pro míčového kouzelníka posledním. Po Ajaxu, Juventusu, osobním kouči Wesleym Sneijderovi a tureckém Samsunsporu nad ním zlomila hůl nejen Slavia. Dle webu Transfermarkt po návratu do vlasti Nizozemec bryskně změnil i agenturu. Pokud fanoušci někdy Ihattarena uvidí na hřišti, půjde asi o malý zázrak. Ti čeští to ale určitě nebudou.