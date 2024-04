Záskok v záloze zařídil tři body. Hůlka ovládl iSport Index, předčil i Jurečku

Mezi fanoušky má pověst nesmírně inteligentního a přemýšlivého hráče, působí tak i v rozhovorech. Mluví jako diplomat, ne jako klasický fotbalista. Zřejmě i díky těmto vlastnostem někdy navléká kapitánskou pásku.

„Jsem rád, že to takhle vnímají, ale pro mě není důležitá páska na ruce, ale to, že spoluhráči ke mně mají respekt a důvěřují tomu, co říkám a dělám. Snažím se to ukazovat v chování, protože víc než slova rozhodují činy,“ řekl Hůlka.

Jeho činy rozhodly i o tom, že Bohemians poprvé od 11. listopadu ochutnali radost z vítězství. V domácím zápase proti Jablonci nejdříve obral o balon jindy dominantního Jakuba Martince, načež ho předal skórujícímu Beranovi.

O chvíli později si sám naskočil na rohový kop Jana Kovaříka a dal svému týmu potřebný klid. Hlavičkové souboje jsou přeci jen jeho parketou, v lize jich více absolvuje pouze devět hráčů. Hůlka si zkrátka krásně ozdobil nedělní oslavu 29. narozenin. „Asi každý hráč by řekl, že když může pomoci týmu produktivitou, tak je to jen bonus navíc,“ řekl pro klubový web.

SESTŘIH: Bohemians – Jablonec 2:0. Boj o desátou příčku opanovali Klokani, Beran ukončil čekání na gól Video se připravuje ...

Nebyl to ale jen gól a asistence, proti Jablonci odváděl ve středu pole výtečnou defenzivní práci, kterou pomáhal dát větší volnost Beranovi. Celkem získal pro domácí 18 míčů a vyhrál skvělých 81 % soubojů. I proto ovládl iSport Index 26. ligového kola, kdy překonal Václava Jurečku či Luku Kulenoviče.

Boleslavský odchovanec je prostě pro Bohemians nepostradatelný - když není vykartovaný, nevynechá ani minutu. Po Nemanjovi Tekijaškim a Matěji Chalušovi je nejvytíženějším hráčem do pole v celé FORTUNA:LIZE. Dávno jsou zapomenuty tři operace kolena.

„Jsem rád za můj posun o řadu výš, protože si myslím, že v záloze můžu využít své přednosti. Naopak některé slabé stránky tam nejsou tolik vidět,“ řekl po utkání. Štaci v záloze si ale dost možná neprodlouží, výhledově by se tam měl vrátit Adam Jánoš.