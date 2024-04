Kania už oficiálně vlastní Liberec. Novým ředitelem se stal Nezmar

Kania získal klub od Ludvíka Karla, který do Slovanu vstoupil v polovině 90. let a pomohl mu z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři ligové tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA.

„Je nám velkou ctí, že se můžeme stát většinovými akcionáři tak významného českého fotbalového klubu, jakým je FC Slovan Liberec. Naším jednoznačným cílem pro nejbližší sezony je vrátit klub tam, kam historicky patří, tedy na nejvyšší příčky české ligy a každý rok bojovat v předkolech o účast v základních skupinách evropských pohárů,“ uvedl Kania, jenž převzal klub prostřednictvím své společnosti Pembroke Manor.

Slovan informoval o chystané změně majitele už v prosinci. Jednatřicetiletý Kania, výkonný ředitel společnosti JK Education/Consilium, která se zabývá vzděláváním a provozuje mimo jiné síť soukromých škol, mohl uplatnit opci na odkup do 15. května. Zároveň od začátku usiloval o Nezmarův návrat do klubu.

„Prvním krokem k dosažení našich cílů je jmenování Jana Nezmara do pozice generálního ředitele. Další kroky budou následovat a budou transparentně komunikovány s fanoušky, partnery i s fotbalovou veřejností,“ uvedl Kania, jehož manželka Petra se stala předsedkyní představenstva.

Nezmar získal s Libercem jako hráč ligové tituly v letech 2002 a 2012 a následně úspěšně působil v roli sportovního ředitele. Stejnou funkci zastával i ve Slavii. V Edenu skončil v roce 2020, poté byl sportovním poradcem v polském klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Pracoval rovněž pro poradenskou firmu Deloitte ČR nebo hokejové Bílé Tygry Liberec.

Vlastníka změnila v průběhu sezony i pražská Slavia, kterou od čínské společnosti CITIC Group koupil miliardář Pavel Tykač. Už od června má nového majitele Viktoria Plzeň. Rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH získala majoritní podíl od Adolfa Šádka, jenž ve vedení klubu zůstal.