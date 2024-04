Trpišovský dohnal Vrbu: Skvělé! Pavel mi vždy připomíná... Holeš v tranzu

Cítíte, že jste na tom fyzicky lépe než dřív? Změnili jste něco v přípravě?

„Upřímně jsme nezměnili nic. Jedeme pořád stejně. Ale je tady jiná typologie hráčů než v minulých sezonách. Byli tu hráči, kteří neudrželi intenzitu devadesát minut. Někdy sehraje roli viróza, někdy reprezentace či výlet na evropské poháry, kde může tým chytit něco v letadle. Kdybych měl něco hledat, na první dobrou mě napadá, že je to teď o typologii hráčů. Dokáže šlapat celou dobu, je v pohodě, máme trochu jiný tým než v předchozích sezonách.“

I trenér Veselý říkal, že nepropadáte panice, i když byl zápas dlouho v nerozhodném stavu. Je to pro vás dobrá zpráva?

„Zaprvé musím pochválit hřiště, které je fantastické. Trénovali jsme tu i před zápasem a hřiště se nehne a je skvělé. To vám hodně pomáhá. I když padly jen tři góly a bylo tam hodně nedokonalostí, zápas plyne a hraje se velké procento čistého času. A panika? Tým má za sebou dobrou bilanci na domácím hřišti. Mužstvo ví, že má kvalitu a může být trpělivější. Mám z toho radost. Třeba ze Zmrzlého, který hraje těžké a náročné zápasy na komplexnost a jeho přínos a klid je velký. Myslím, že tým je na dobré vlně, kterou si musíme udržet. Umíme si udržet psychickou konstantu, tým si věří. Dobré je, že i když máme silnou střeleckou dvojici, další hráči umí taky přidat góly.”

Jak hodnotíte výkon proti Bohemians?

„Měli jsme velkou územní převahu, ale hráli jsme do soupeře, který umí zkonsolidovat obranu, přehustit vápno a těžko se do něj dostává. Sami jsme byli hodně nepřesní, měli jsme z převahy a kombinací vytěžit víc. Jak z boků, tak z vápna. Trefovali jsme první hráče. Co se týče území na hřišti, v šestnáctce jsme byli nejslabší. I běžecky to byl velmi náročný zápas, dva hráči naběhali přes třináct kilometrů, jsou tam maximální běžecká data. Je to dáno i tím, že se hrálo hodně čistého času.”

Minulý víkend jste dal soutěžní gól i vy, po balonu do kapsy mezi brankáře a obránce, jak jste sám řekl. Neměl jste právě s ohledem na střelecké trápení chuť do utkání vlétnout sám?

„Asi jsem tam měl pustit sebe (úsměv). Tento herní aspekt vidíme u Linžiho (Ondřej Lingr), tohle by byl přesně jeho zápas. Oproti jiným utkáním nám prolétlo hodně míčů. V šestnáctce jsme neměli dobrý výběr místa. S Douděrou nám přišla kvalita balonů z pravé strany, ale vytěžili jsme z toho jen jeden gól. Ale Bohemka je v tomhle hrozně silná. U podobných míčů mají tři stopery v předbrankovém prostoru a další hráče okolo.”

Jak na ni?

„Když si chcete dobře připravit situaci na přečíslení na straně, abyste se dostali do obrany, musí přijít hráč z druhé vlny, což nám moc nefungovalo. Připravovali jsme se na to, nakonec právě z toho padl i Ševčíkův gól, ale Chytil tam byl často sám na tři stopery, nesladili jsme se. Zadní tyče jsme špatně zavírali a byli jsme tam pozdě. Byl to důvod, proč jsme nebyli tolik nebezpeční.”

Vyrovnal jste rekord Pavla Vrby v počtu 191 ligových vítězství. Co to pro vás znamená?

„Strašně si toho vážím. Je to pro mě až neuvěřitelná věc. Pavla jsem sledoval, když jsem byl v divizi a ve třetí lize. On mezitím vyhrál v Neapoli a Plzeň vstřelila dva góly na Manchesteru City, vždy mi to připomene, jak je to neuvěřitelné. Je to obrovská cifra a jak podobné statistiky moc nesleduju, o tomhle jsem věděl dlouho, že je to velký počin. Pavel někdy naskočí, je tam Petr Rada a další, ale pro mě je to neuvěřitelná meta. I tím, že jde o jedno období v kuse.”

Přehled trenérů s nejvyšším počtem výher:

Trenér Počet výher Počet zápasů Pavel Vrba 191 339 Jindřich Trpišovský 191 291 Petr Rada 180 442 Karel Jarolím 173 373 Zdeněk Ščasný 153 339

Do základní sestavy jste nasadili nejvíc Čechů v sezoně, hned deset. Na jaře je poměr českých hráčů oproti zahraničním vyšší. Zaměřujete se na to?

„Všiml jsem si toho včera, když jsem skládal sestavu. Koukám na spoustu věcí včetně věku a podobně. Spíš to tak vyšlo, než aby tam byl záměr. Zafeiris se pomalu dostává do zápasového tempa a bude atakovat základní sestavu. Tito hráči jako Holeš nebo Zima odehráli skvělý zápas za reprezentaci. U Davida to bylo vynucené střídání, ještě není fit, ptal jsem se ho, bylo vidět, že je unavenější, takže jsme ho stahovali dřív, abychom nepřišli o střídání. Chtěli jsme trochu jiné hráče, Ogbu mohl taky nastoupit, ale rozhodli jsme se pro souhru ve čtyřce i kvůli komunikaci. Conrad byl vykartovaný, jinak by byl v základu. Je to hodně faktorů, není tam nic cíleného. Vyjde to ze situací, které jsou. Příští týden bude poměr určitě jiný.”

Petr Ševčík se prosadil po dvou letech, jak vnímáte jeho produktivitu?

„Měl menší pauzu než já (úsměv). Potřebujeme góly od polařů a tlačíme na ně. Provod jde běžecky a herně hrozně nahoru, ale potřebujeme komplexní čísla od všech hráčů. Zápasy potřebujete rozhodovat a být komplexní. Je tam spousta vypadlých míčů a proti pětkám i šestkám vzadu potřebujete balony z druhé vlny, z boxu, zpoza pokutového území nebo ze zadních tyčí. Hodně se o tom bavíme. V tomto rozestavení potřebujeme body od středových hráčů. Samozřejmě bychom si přáli zápasy jako na Chelsea, kde se postaral o dva góly, ale toho se asi nikdy nedočkáme (úsměv).”

Jak vnímáte výkony Tomáše Holeše?

„Moc nedělám, že někoho vypichuju, ale jeho výkon byl totálně nadstandardní. V bránění jeden na jednoho, v emoční stránce a v soubojové stránce, je to správný kapitán. Od první do 95. minuty byl v totálním herním tranzu.”

Sesunul se Ogbu spíš na střídačku?

„I kdyby dnes nastoupil on, byl bych v klidu. Někdy se to tak sejde, záleží i na typologii soupeře. Příští týden bude na hrotu Tomáš Chorý, to zase může být jinak. Hráči mají i nějakou aktuální formu. Nechci to zakřiknout, ale s dvojicí Holeš, Zima nedostáváme góly. David má unikátní věc, když je na hřišti, nedostáváme góly. Vlček byl zase na pozici pravého obránce, ale když zakládá útoky, je to z trojice. V Plzni to pravděpodobně zase bude úplně jinak. Někdy to počítáme i podle standardek, Provod dohrával poslední dva zápasy, protože jsme střídali dva vysoké hráče a on hlídá nejlepší hlavičkáře soupeře a potřebujete ho na hřišti.”