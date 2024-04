Ševčík pálil. Jako na Chelsea? Toho se už nedočkáme, smál se Trpišovský

Fotbal vidí jinak. Nehoní se za góly, vidí se v roli distributora a oceňovaného kreativce. Ale střílet? To ať dělají jiní! Proto ani není moc divné, že Petr Ševčík byl skoro dva roky bez zářezu, přesně 693 dní. Až v sobotu proti Bohemians zmáčkl spoušť a parádní ranou, která se do brány odrazila od tyče, popohnal Slavii k vítězství 2:1 v derby o Vršovice. „Houšta mi hodně nadává, že nestřílím,“ culil se.

Krátce před utkáním pokrylo Tribunu Sever poutavé choreo. Na obří plachtě byli věrně ztvárnění ikoničtí kouzelníci z filmové série Harry Potter a na spodní zdi čněl nápis: Eden – stadion čar a kouzel. Možná právě čarodějové přítomni na sobotním malém derby pomohli Petru Ševčíkovu zrušit dlouhou klatbu.

693 dní čekal na vstřelený gól. Dočkal se proti Bohemians.

„Bylo to opravdu hodně dlouhé… Ale já jsem nahrávací typ, gólů obecně moc nedávám. Nicméně jsem hrozně rád, že jsem se trefil,“ bezelstně přiznal.

Po téměř dvou letech se zase mohl klouzat po kolenou k nadšeným fanouškům a řvát gól. Naposledy trefil terč v posledním kole nadstavbové části ročníku 2021/22 proti Spartě (1:2). Konkrétně 15. května 2022. Od té chvíle ani ťuk.

Úlevný Ševčíkův moment přišel deset minut po startu druhé půle, kdy úderem hraničící s dokonalostí otevřel do té doby pevně uzavřenou klokaní konzervu. „Měl jsem to zjednodušené. Dal jsem si dobrý první dotek, pak viděl mezeru, vystřelil jsem a spadlo to tam,“ popisoval devětadvacetiletý hráč, jak si našel odražený balon, cizelérským způsobem si připravil pozici a z hrany šestnáctky vypustil nechytatelnou ránu.

„Já vím, že vždycky uděláte nějakou chybu, ale my se přesně na takové situace připravovali,“ hlesl Jaroslav Veselý, trenér poražených.

Realizační štáb Slavie před každým zápasem hustí do středových hráčů, ať sbírají vypadlé balony a v okolí vápna se tlačí do zakončení. Lukáš Provod ránu má, Christos Zafeiris jakbysmet, se Ševčíkem je práce nejtěžší. Rodák z Jeseníku má totiž svoji hlavu.

„Ve finálové fázi hledám ještě nějaké řešení. Trenéři mi to samozřejmě vytýkají, ale mě to do střelby tolik netlačí. Ale teď už by bilo do očí, kdybych nevystřelil, že jo,“ smál se. „Byl tam odražený balon, myšlenka na střelu byla okamžitá. Houšta (asistent Houštecký) mi hodně nadává, že nestřílím. Snad jsem pytel konečně protrhl.“

Právě z prostoru před boxem vstřelila Slavia v posledních třech duelech tři branky. Na Slovácku pálili z dálky Provod s Jurečkou, nyní Ševčík. „Potřebujeme góly od polařů a tlačíme na ně. Provod jde běžecky a herně hrozně nahoru, ale potřebujeme komplexní čísla od všech hráčů. Zápasy potřebujeme rozhodovat a být komplexní. Je tam spousta vypadlých míčů a proti pěticím i šesticím vzadu potřebujete balony z druhé vlny, zpoza pokutového území nebo ze zadních tyčí. Hodně se o tom bavíme. V tomto rozestavení prostě potřebujeme body od středových hráčů,“ nabídl trenérský pohled Jindřich Trpišovský.

Ševčík přitom pálit umí. A moc dobře. V ročníku 2019/20 se prosadil šestkrát během čtyřiadvaceti startů. Životní fotbalový kus předvedl na Stamford Bridge, kde dvěma góly zahnal do kouta slavnou Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy. Vybavíte si ten druhý? Byl výstavní. Pravačkou přesně do šibenice. V České televizi byl dokonce vyhlášen Gólem roku 2019.

„Samozřejmě bychom si přáli zápasy jako na Chelsea, ale toho se už asi nikdy nedočkáme,“ usmál se Trpišovský.

Vyjma důležitého gólu ve válce s klokany musí mít slávistický kouč radost ještě z jedné věci: Ševčíkovi drží zdraví! Tedy na jeho poměry. Velmi pravděpodobně to bude podruhé od příchodu Slavie, kdy překročí hranici dvaceti odehraných ligových utkání. V pěti předchozích ročnících odehrál nejvíce právě v titulové sezoně 2019/20, to naskočil do čtyřiadvaceti partií. Nyní je na osmnácti čárkách a do konce FORTUNA:LIGY chybí osm duelů.

A tak na tiskové konferenci dostal od redaktora Sportu pochopitelnou otázku. Máte radost, že zdraví drží víc, než dřív? Ševčík to okomentoval po svém. „Tohle přede mnou ani neříkejte. Vždycky se o tom někdo zmíní a já jsem za týden hotovej. Tenhle dotaz jsem neslyšel, můžeme jít dál.“

Následně padl další dotaz k dostihům se Spartou. „Když vyhrajeme všechny zápasy, získáme titul,“ vypustil do pléna Ševčík.

Má pravdu, v příštím kole však čeká Slavii jedna z nejtěžších překážek – souboj v Plzni.