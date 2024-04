VIDEO: Jablonec - Baník 2:3. Rozhodl vlastní gól, třetí výhra Ostravy

Nedělní program 27. kola FORTUNA:LIGY nabídl souboj Jablonce s Baníkem (2:3). Ostravané se dostali po 24 minutách do dvoubrankového vedení, díky trefám Jiřího Klímy a Patricka Kpoza. Jablonecký záložník Dominik Hollý těsně před odchodem do kabin snížil na 2:1. Ve druhém poločase si srazil míč do vlastní sítě Nemanja Tekijaški, navýšil tak vedení hostů. V 79. Minutě snížil záložník Severočechů Michal Černák na konečných 2:3. Ostravané vyhráli poslední tři utkání a upevňují si pozici na čtvrtém místě ligové tabulky.