Kaloč: Semifinále v Saarbrückenu? To byla nenávist. Gratuloval mi Kuka

Oslavil jste postup do finále náležitě?

„Bylo to šílené, naši fanoušci nás ani nechtěli pustit ze stadionu, jaká to byla euforie. A co vím, tak ještě na našem stadionu bylo obří plátno a na zápas tam koukalo asi dvacet tisíc lidí. Jedná se o obrovský úspěch pro celý klub a okolí. Užili jsme si to, ale už v pátek letíme do Hamburku na ligový zápas. Náš úkol je záchrana ve druhé bundeslize, takže už musíme myslet zase na ligu.“

Měl jste na stadionu i rodinu, že?

„Tím, že se nehrálo doma, tak jsem měl k dispozici jen dva lístky. Se Saarbrückenem jsou to emotivní derby, takže nám bylo i řečeno, že si máme dát pozor, komu ty vstupenky vlastně dáme. Tyhle zápasy zrovna bývají hlavně mezi fanoušky hodně vyhrocené. Nakonec tedy přijeli tatínek a přítel od sestry.“

Účast třetiligového Saarbrückenu v semifinále byla velkou senzací. Bylo těžké se v takovém duelu vyrovnat s rolí favorita?

„Jejich cesta do semifinále byla neuvěřitelná. Porazili Bayern, Frankfurt a Mönchengladbach, takže tři bundesligové celky. Spíš si teda myslím, že tak trochu počítali i s tím, že vyřadí nás. Dokonce tuším, že to říkal někde v novinách i náš trenér, že nás považuje spíše za outsidery. Nám ale taková pozice vyhovuje. Věděli jsme, že je to soupeř v laufu, ale v takovém derby se vše maže. Nenávist byla cítit všude.“

Jak to myslíte s tou nenávistí?