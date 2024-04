Liberec musí dumat, jak promění srdce sestavy. Centrální řešení: Prebsl

Slovan vzhlíží ke čtvrtému místu Usadili se na sedmé příčce, na čtvrtý Baník ztrácejí pět bodů, na páté Slovácko (toho času totálně bez formy) jeden, na čtvrtou Mladou Boleslav dva. Liberečtí cílí tvrdě na skupinu o titul, zamlouvalo by se jim i čtvrté místo. I když trenér Luboš Kozel po vítězství v Plzni nahlas dumal, zda není výhodnější skončit na sedmém fleku a o Evropu se porvat ve střední skupině a následném souboji s pátým celkem tabulky. „Myslel jsem to tak, že být šestý a mít na páté místo ztrátu třeba pět až osm bodů a před sebou mít pět kol, kdy hrajete se Spartou i Slavií, je nesmysl. Skoro nemáte šanci to dohnat a hrát o Evropu. Teď je situace taková, že nebudeme spekulovat a budeme chtít skončit co nejvýš,“ vysvětloval trenér po triumfu se Slováckem. Co jeho tým ještě čeká? Venku České Budějovice a Baník, mezi tím doma Hradec Králové.