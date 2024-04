Saňák o uříznutých prasečích hlavách: Hrozný smrad, natáhlo mě. Radši už ne

Zatímco na olomouckých náměstích se o víkendu konal tvarůžkový festival, o kousek dál na Andrově stadionu jely naplno vapky, aby umyly stopy od uříznutých prasečích hlav a krev. Drsné protesty fanoušků proti vedení Sigmy však hráče psychicky nesrazily, poradili si i s vyloučením Jiřího Spáčila a slavili po půlroce domácí výhru (1:0). „Ani trošku jsem nepochyboval, že to zlomíme,“ slavil střelec Juraj Chvátal. Jablonec bude hrát potřetí za sebou o záchranu. „Cíl nebyl splněn, nesu za to zodpovědnost. Uvidíme, co bude dál,“ neschovával se trenér Radoslav Látal.

Jablonecký šéf Miroslav Pelta se navzdory nepovedené sezoně na Hané nebál ukázat. Vyšel z hotelu vedle stadionu, upravil si sako a zamířil do VIP zóny Androva stadionu. Před utkáním ještě na ploše poklábosil s domácím realizačním týmem a usedl na své místo.

V porovnání s funkcionáři Sigmy šlo o kontrast. Tentokrát Janu Vodhánělovi s Martinem Pospíšilem negratulovali k jubileím ani sportovní manažer Ladislav Minář, ani finanční manažer Jiří Ficner, jak bývá zvykem. Záložníkům k ligové stovce (celkové i klubové) tentokrát blahopřáli jiní, zřejmě aby se atmosféra v Olomouci směrem k managementu ještě více nevyostřila už před úvodním hvizdem.

„Když jsem ráno přišel na stadion, natáhlo mě. Byl to hrozný smrad. Říkal jsem si, jestli se tady neloví rybník. Jinak to nechci moc komentovat,“ popisoval události z páteční noci kouč Jiří Saňák.

Jakmile odbila 19. minuta, část lidí se podle předem avizovaného plánu demonstrativně zvedla a opustila tribuny, za kterými bouchal ohňostroj. Než se vrátili, Hanáci hráli v deseti. Po intervenci videa byl Jiří Spáčil vyloučen za přišlápnutý kotník Alexise Aleguého.

Příznivci však pokračovali v pozitivní podpoře, čímž ukázali, že za svými hráči na rozdíl od vedení stojí, přestože předseda Petr Konečný v sobotním prohlášení uvedl, že jde o cílenou snahu rozhodit klub v posledních kolech základní části. „Nenecháme se zastrašit!“ sdělil a předal věc policii.

„Do toho, co se děje okolo, nevidím. Nevím, co se řeší, nestarám se o to. Mě mrzí poslední zápasy, protože tenhle tým má kvalitu,“ vyprávěl bek Juraj Chvátal, jenž duel po krásné kombinaci v 73. minutě rozhodl.

Na sedačce kousek od těch novinářských zatleskal i bývalý trenér Václav Jílek.

Vítězné trefě předcházely Saňákovy poločasové tahy. Odvážné, nicméně vskutku povedené. Stáhl nejproduktivnější duo týmu, Lukáše Juliše s Janem Vodhánělem, a nahradil je Jáchymem Šípem s Pavlem Zifčákem, kteří do nejužšího áčkového kádru alespoň dle prvoligových šancí už nějakou dobu nepatří. Mimochodem, oba v pátek večer v Příbrami dohromady odehráli 135 minut.

„Nebylo to složité střídání. Řekl jsem Juldovi s Vodym, že stačilo. Razím heslo, že moje úloha je rozhodovat. Dělali jsme to s nejlepším úmyslem pro tým. Všichni nechali ego v kabině, kluci fandili i na střídačce. Cítil jsem sílu, semknutí, energii. Všichni ukázali morál. Člověk je pak šťastný, když vidí lidi, jak tleskají a dokážou to odměnit,“ líčil dojatě Saňák.

„A jestli z prasat neuděláme rituál, když jsme vyhráli? Vtipná otázka na zabijačku, ale radši to oželíme,“ odpověděl s úsměvem na otázku s nadsázkou.

Výhra i přes složitý los v závěrečných dvou kolech (venku Slavia, doma Sparta) a horší bilanci ze vzájemných utkání s jedenáctými Bohemians (2:2, 2:3) dává při pětibodovém náskoku Sigmě velkou naději na setrvání v prostřední skupině.

Což se o Jablonci říci nedá, na severu Čech se bude třetí sezonu v řadě hrát znovu jen o záchranu. „Panuje nespokojenost na všech úrovních. Fanoušci si své taky řekli, což chápeme a respektujeme. Teď nás nečeká nic jednoduchého, zápasy o holý život jsou o jedné chybě, bývá to hodně nervózní,“ uvedl zklamaně kapitán Tomáš Hübschman.

Ve 42 letech, sedmi měsících a deseti dnech se stal druhým nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v české nejvyšší soutěži. Hübschman předstihl Pavla Zavadila a byl suverénně nejlepším plejerem hostů.

Víc asi k jejich výkonu během hodinové přesilovky nemá smysl dodávat... „Sigma hrála o všechno a taky všechno pro vítězství udělala. My ne,“ uzavřel kouč Radoslav Látal.