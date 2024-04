Vlček: Takové zápasy musíme zvládat. Měli jsme do toho víc šlapat

V čem byla Plzeň lepší?

„Hodně těžko se to hodnotí, připravovali jsme se na to, že Viktorka doma hodně dobře brání a nedostává góly, ale připravovanou taktiku se nám nepodařilo přenést na hřiště. Hrajeme o titul a takové zápasy musíme zvládat. Musíme to příště napravit.“

Nemrzí vás, že se nehrálo ve větší intenzitě nahoru dolů?

„Šli jsme s tím do toho, ale Plzeň hru dobře kouskovala a pomáhala si balony na silné útočníky. Víme, jak je náročný program čtvrtek–neděle, chtěli jsme toho využít, ale nebyli jsme to tentokrát my. Snad zvládneme dalších sedm zápasů a půjdeme si za tím, co tady v klubu chceme.“

Hned na začátku jste z čáry uhasil jednu gólovou situaci při střele Tomáše Chorého.

„K Chorému se odrazil balon a Jindra Staněk nebyl v úplně komfortní situaci, aby ho chytil. Nikdo nechce dostat gól, občas to vyjde tak, že tam někdo musí skočit, teď to vyšlo na mě. K výhře to ale nepomohlo, závěrečnou šanci jsme neubránili.“

Nedostali jste se ani do pořádné šance…

„Také si na žádnou šanci nevzpomínám. O to více mě to štve, Viktorka musela být unavená po čtvrtku a my jsme do toho měli šlapat víc.“

Proč nepřišlo nějaké poučení už o přestávce?

„Něco jsme si o pauze řekli, ale tyto velké zápasy rozhodují maličkosti a v těch jsme byli druzí. Nepodařilo se nám dostat do situací, do kterých jsme chtěli. Nedařilo se nám jít přímočaře na bránu.“

Nebyla to v závěru už trochu křeč? Plzeň mohla hrát v klidu, je bezpečně na třetím místě.

„Jako křeč to vypadat mohlo, ale my jsme se fakt do poslední minuty snažili, aby nám tam něco padlo. Všichni víme, jak to ve velkých zápasech chodí a Plzni vycházelo všechno.“