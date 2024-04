Leverkusen má titul! Slaví i trojice Čechů, fanoušci vtrhli na hřiště

Kouč Xabi Alonso se toho nebál a oproti čtvrtečnímu klání Evropské ligy s West Hamem udělal v základní jedenáctce hned sedm změn. Na lavičku usedli kromě Schicka třeba také Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo či Jeremie Frimpong. Ukázalo se však, že jestli hraje Petr nebo Pavel, je prostě vedlejší. „Máme přes 20 vyrovnaných hráčů. Věřím i těm, kteří dostávají méně šancí,“ takhle podobně se Alonso během sezony opakoval několikrát. Jenže oblíbená fráze jak nerozložit kabinu jinde, se zdá být v Bayeru realitou.

„Víme, že se můžeme zapsat do historie,“ řekl s vážností před zápasem zkušený Švýcar Granit Xhaka. Proto to ze startu domácím malinko drhlo a Brémy se směrem dopředu osmělovaly, ale postupně se Bayer dostal do hry a obrana hostí si nevěděla rady. Aby ne, kouč Olle Werner postrádal celkem sedm borců, z nichž většina by patřila do základu. Kvůli zdravotním problémům tak chyběl i brankář Jiří Pavlenka.

Jen výhra by týmu s lékárnickým koncernem v zádech přinesla už jistý titul pět kol před koncem sezony. To byly jednoznačné počty. Brzy však došlo na rozptýlení obav. Na křídlech se objevili Nathan Tella a Piero Hincapie, přitom Ekvádorec se na levém wingbeku objevil vůbec poprvé v sezoně. Ničemu to však nevadilo a Alonso má ostré kraje, i když jen sedí na střídačce Grimaldo a Frimpong.

Zásadní moment přišel po dvaceti minutách, kdy rozkoukávající se Argentinec v bundeslize Julian Malatini podrazil ve vápně Jonase Hofmanna. Zkušený Němec, který zařídil gólem a asistencí čtvrteční výhru nad West Hamem, se skácel na trávník. Hlavní sudí Harm Osmers, který mimochodem pochází z Brém, nejprve nařídil jen odkop od brány, ale na popud videa si šel situaci prohlédnout ze záznamu a ukázal na pokutový puntík.

Od startu utkání dostal na hrotu die Werkself přednost před Schickem Nigerijec Victor Boniface, který taky penaltu proměnil. Pro Boniface už to byla druhá trefa tento týden po návratu z marodky. Pečetil výhru taky ve čtvrtek nad Součkem a spol. v Evropské lize. Tentokrát načal gólového bůra.

Zaplněná BayArena byla u vytržení. Navíc se ve druhé půli dostaly v domácím dresu do hry hvězdy v čele s německým zázrakem Florianem Wirtzem a brankář Zeterer měl ve vápně veselo. Postupně se totiž prosadili Xhaka a hattrick během 22 minut zaznamenal právě Wirtz. Spousta neukázněných fanoušků přeskočila zábrany. Stáli v blízkosti hrací plochy hned za reklamními bannery. Když ale čtvrtý gól dal Wirtz, mnozí blázni se urvali a vnikli na hřiště.

Chtěli pogratulovat svým miláčkům, vyfotit se a mít ještě větší zážitek z historické sezony. Mělo to ale malý háček. Běžela teprve 83. minuta a bylo potřeba zápas ještě dohrát. Hráči Bayeru společně s pořadateli tak začali neukázněné jedince zahánět mimo hřiště a z pompézní radosti se dostavila na okamžik nervozita, aby sudí případně zápas předčasně neukončil. „Prosím fanoušky, aby byli v neděli ukáznění a neponičili trávník při oslavách, protože se u nás ještě budou hrát důležité zápasy,“ snažil se den před zápasem apelovat na diváky Alonso. Jak vidno, marně.

Po pátém gólu už nešlo diváckou vřavu udržet a Osmers udělal asi to nejrozumnější, co mohl. Ukončil v 90. minutě zápas, protože pokračovat nešlo kvůli divákům úplně všude.

To, co nedokázaly klubové legendy jako Ulf Kirsten, Stefan Kiessling, Rüdiger Vollborn a další, se povedlo partě mládence mezi trenéry Xabiho Alonsa. Španěl absolvuje na střídačce Bayeru teprve první kompletní sezonu a hned je na pokraji nesmrtelnosti. Bundesliga už je v kapse, ale tým nadále zůstává ve hře i v Evropské lize a je ve finále národního poháru.

Titul tak slaví i české barvy poprvé od roku 2009, kdy se ze senzačního prvenství Wolfsburgu těšil obránce Jan Šimůnek. Leverkusen se stal třináctým klubem, který oslavil mistrovský titul od zavedení bundesligy v sezoně 1963/64. Také byl nejdéle čekajícím klubem na tento primát.