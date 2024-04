Liga tým po týmu: o co hraje a kam se může dostat. Boj o čelo, Sigma je klíč

Po blamáži v Olomouci má Jablonec potřetí v řadě skupinu o záchranu jistou. Teď už půjde jen o to, aby zastavil propad. Klíčový bude „zápas o šest bodů“ se Zlínem, který může dostat Látalův tým do komfortnější pozice. Jakmile Bohemians jednou vyhrají, 11. místo je ztracené.

Jediný celek ze skupiny o záchranu, který může snít o posunu výš. Klokaní míse zní následovně: musí bezpodmínečně získat šest bodů, jinak Teplice kvůli vzájemné bilanci nesesadí. To by mohlo stačit i na přeskočení Sigmy a Hradce, Bohemka s nimi byla ve vzájemných měřeních lepší. Musí ale spoléhat na jejich prohry.

Zapomeňme na skupinu o titul, Sigma by musela porazit obě „S“, což je v současném stavu vzdálené realitě. Hanáci ale se svým losem mohou pořádně zamíchat situací na čele. Sami se budou spíše modlit za to, aby dvakrát nevyhrála Bohemka. Pak by ani zisk jedna remíza Hanáky v prostřední skupině neudržela, s „Klokany“ mají totiž horší vzájemnou bilanci. Pokud ale Hradec či Teplice neudělají ani bod, je Sigma v bezpečí.

Slovan Liberec

Nyní: 7. místo (38 bodů)

Nejlépe: 4. místo

Nejhůře: 10. místo

Los: Hradec Králové (doma), Baník (venku)

Nebýt výbuchu v Českých Budějovicích, brousil by si Liberec zuby na čtvrté místo, to je ale nyní hodně vzdáleným snem. V případě výhry na Baníku a ztrátách jiných týmů by měl s Ostravany při bodové shodě lepší vzájemný zápas. Cílem je ale 6. místo, na které by teoreticky stačil i zisk jednoho bodu.