Svědík: Baník, nebo Polsko? Pozor, horká je ale pořád i plzeňská stopa!

Do konce sezony – a sbohem. Martin Svědík končí veleúspěšnou éru ve Slovácku a další kroky náročného (a ceněného) kouče probírají i redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar a Michal Koštuřík. „Podle mých informací je Svědík předběžně domluvený s Plzní, ale to už je pár měsíců zpátky,“ říká Koštuřík: „Jenže Miroslav Koubek do toho svými posledními skvělými výsledky takříkajíc hází vidle. Pro Svědíka jsou dveře do Plzně teď trochu přivřené, ale mohou se snadno otevřít,“ míní.

Baník? A co zájem z Polska? Nebo to nakonec opravdu bude Plzeň? „Svědíka poslední zápasy nalomily, on už vlastně spíš jen hledá pozitiva. Je to jiný Svědík, než kdysi,“ upozorňuje Koštuřík na částečnou rezignaci slováckého šéfa.

„Adolf Šádek je zároveň velký pragmatik. V jeho pozici by mi dávalo větší smysl, aby šel po Svědíkovi, protože to je budoucnost. Když můžeš dosáhnout na jednoho z nejlepších ligových koučů,“ tak to prostě uděláš,“ myslí si Špryňar.

Celý díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz.

Robin Hranáč – stoper s nejlepší formou v lize

Ogbu to zvládl, ale Zafeiris? Špatné jaro.

Nebyl by teď Červ dobrý pro Slavii?

Ladislav Krejčí je zpátky ve formě

Olatunjiho simulování a Veselého pochopení: je to špatně?

Jak je na tom s formou Kuchta?

Zdrcený Trpišovský po Plzni

Prasečí hlavy v Olomouci: takhle, prosím, NE!

Nespadne náhodou Zbrojovka?

Podívejte se na VIDEO.