Hotovo, bude to Chance liga! Vesmírná suma na pět let, nikdo už nepřidal

Sparta a Slavia se perou, kdo se stane příštím a zároveň taky posledním mistrem FORTUNA:LIGY. Od následující sezony totiž dojde ke změně titulárního sponzora. Za 260 milionů ročně si své jméno do názvu soutěže koupila jiná sázková kancelář, a sice Chance. Na pět let.

Chance, která má stejného majitele jako Tipsport, vyhrála výběrové řízení vypsané Ligovou fotbalovou asociací. Z prvního kola vzešly tyto čtyři nabídky, každá na jeden rok pětileté smlouvy:

Betano, 38 milionů.

Fortuna, 95 milionů.

ČSOB, 100 milionů.

Chance, 260 milionů!

Druhé kolo, do nějž postoupily tři nejvyšší nabídky, už na věci nic nezměnilo. Do dneška sice mohly jednotlivé subjekty částku navýšit, to se však nestalo. A ani Fortuna coby dosavadní titulární partner nevyužije své smluvní možnosti dorovnat nejvyšší sumu.

„Konečnou částku, která příjemně překvapila asi nejenom mě, vnímám jako potvrzení faktu, že spojení s českým profesionálním fotbalem je v současnosti velice atraktivní a prestižní záležitostí. Zároveň ji beru jako závazek, abychom se neuspokojili a pokračovali v nastoleném směřování,“ uvedl šéf LFA Dušan Svoboda s tím, že získané prostředky využije asociace i kluby „k dalšímu posunu českého profesionálního fotbalu a k podpoře boomu, který kolem něj v současnosti panuje.“

Takže od července se bude chodit na soutěž se jménem Chance v názvu, dost možná Chance liga.

Za pět let to sázkovku bude stát v souhrnu 1,3 miliardy korun. Takovou sumu vydala přesto, že na jejím webu přenosy z ligy nepoběží. Bettingová práva vysoutěžila za 120 milionů jiná sázkovka Betano.

Teď několik dalších čísel.

Až dosud platila Fortuna lize každý rok 80 milionů korun. To je tedy navýšení o 180 milionů na sezonu, celkem o 900 milionů.

V součtu s hlavním tendrem na televizní a bettingová práva, díky němuž si liga přijde na 432,2 milionu korun (dosud 150), už nyní mohou v sídle LFA počítat s 692 miliony ročně.

Což ještě není konec. V pátek skončilo první kolo tendru na práva na vysílání a streaming mimo území Česka a Slovenska a na audiopráva. Tady se očekává částka kolem 50 milionů, možná i více. „V nejbližší době nás směrem k další sezoně čeká ještě celá řada důležitých kroků včetně dotažení tendru na vybraná audiovizuální práva pro zahraniční trhy,“ potvrdil obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

A ani to není úplné finále. Na řadu přijde také prodej práv na highlighty z nejvyšší soutěže. Zda půjde o soutěž, nebo nabídku balíčku, který si bude moci koupit každý ze zájemců, zůstává ve hře.

Co rovněž čeká na vyřešení, je princip, na jehož základě se budou nově nabyté prostředky rozdělovat. Tedy poměr mezi první a druhou ligou a rozvrstvení prostředků mezi kluby v rámci jedné soutěže, především první ligy.

Podstatné je, že bude co rozdělovat.