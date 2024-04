Saňák: Obětavý výkon, potrápíme i Spartu. Ofsajd? Chci věřit sudím

Výhra z Edenu byla blízko, že?

„Určitě se budete ptát, jestli bereme bod. Bereme ho všemi deseti. Slavia hrála výborně, zvládli jsme nápor v prvních deseti minutách, pomohl nám brankářStoppen i naše efektivita. Viděl jsem od kluků obětavý výkon, fanoušci museli být spokojení. Bod musím s pokorou vzít, byli jsme pod obrovským tlakem, uznávám velkou sílu Slavie.

Věřil jste, že se tlaku dá odolat?

„Vždycky věřím. Když ve vápně takhle stojíte, je to kolotoč. Co ale dnes kluci odběhali… klobouk dolů.“

Nedoufal jste, že by při gólu Mojmíra Chytila mohl VAR najít ofsajd?

„Máme samozřejmě na lavičce tablet. Ale já se na něj bojím dívat, chci věřit rozhodčím. Nechci se dostávat do nějakých špatných emocí. Člověk samozřejmě doufá, když to zkoumají. Ale rozhodčí mají těžkou práci, říkal jsem to i u minulého utkání, když jsme dostali červenou kartu.“

Gól dal i Pavel Zifčák, jak hodnotíte jeho výkon?

„Stejně jako od celého týmu, i celé lavičky, která tím utkáním hodně žila, to byl obětavý výkon. Pavel už si minule řekl o základní sestavu, bylo to logické vyústění. Julišovi jsem chtěl dát mentálně odpočinout. Tíha ofenzivy na něm dlouhodobě leží. Říká se, že když nedá gól, nedá ho u nás nikdo.

Nechtěl jste dohrávat bez klasického hrotu?

„To je zajímavá myšlenka, mě to nenapadlo. Překvapil jste mě. (směje se) Pavla jsme před střídáním trochu ignorovali, hlásil se o střídání už dříve.“

Jak jste se na Slavii připravovali? Bylo vám vzorem utkání Slavie v Plzni?

„Klíčem pro nás byla eliminace v křídelních prostorech, rotaci hráčů tam má Slavia nejlepší v lize. Poznaly to i některé kluby v Evropě. Po začátku jsme na křídlech prohodili Uryču a Šípa, Uryča má na Douděru lepší kondici. Pak už jsme se s tím poprali trochu lépe. Ze zápasu Plzně jsme tolik nečerpali, hraje jiným způsobem. Nejvíce jsme koukali na domácí Slavie zápasy s Libercem a Bohemians.

Příště máte Spartu, potrápíte ji stejně?

„Věřím, že ano. Je vyprodáno, to je u nás velký svátek. Teď když už na nás není žádný balvan, bychom je potrápit mohli.“