Boleslav k elitě, naivita Pardubic. Kováč: Od některých podprůměrné

Povedeným vstupem do zápasu rozhodli o třech bodech a zajímavém jarním finiši. Mladá Boleslav skolila Pardubice 2:1 a kolo před koncem základní části FORTUNA:LIGY si zajistila účast v elitní šestce. Trenér David Holoubek chválil svůj tým především za skvělý první poločas, kdy se prosadili Tomáš Ladra a Lamin Jawo. Naopak domácí končili zklamaní.

Zajímavý fotbal v moderní pardubické aréně musel přítomné bavit. Střetly se dva technické týmy vynikající především v ofenzivní činnosti. Což ukázala hlavně Mladá Boleslav, jejíž útočná síla skvěle využila laciné chyby domácí obrany.

Nejlepší hráč utkání Tomáš Ladra a podobně kvalitní Lamin Jawo skórovali v prvním poločase, který vyzněl jednoznačně pro „škodovácké“ barvy. Vedle dvou střelců vynikali i Vasil Kušej a Solomon John, všichni měli podíl na třech důležitých bodech.

„Měli jsme velmi slušný vstup do utkání, šli jsme do dvoubrankového vedení, první poločas nám vyšel. Byla škoda, že jsme zápas nezabili třetím gólem, ale pořád jsme měli zápas relativně pod kontrolou,“ hodnotil utkání kouč Mladé Boleslavi David Holoubek.

Pardubice - Mladá Boleslav: Hosté zvyšují svůj náskok, po rohu skóroval Jawo, 0:2! Video se připravuje ...

Před posledním kolem základní části si Boleslav zajistila účast v titulové skupině, je na dostřel čtvrté Ostravě a v boji o pohárové příčky. „Jsme rádi za tři důležité venkovní body, že jsme odčinili domácí zápas s Teplicemi, který se nám nepovedl. Oceňuji i kvalitu Pardubic, hrály zajímavý fotbal. Držím jim palce, lidi tady i nový stadion si to zaslouží,“ dodal Holoubek, který má mimo českou top trojku jednoznačně nejlepší ofenzivu v lize.

Zklamaný byl jeho protějšek Radoslav Kováč. Pardubice doplatily na svou naivní klasiku. Před první brankou chyboval při odkopu gólman Antonín Kinský, druhou trefu hosté slavili poté, co pardubická obrana nepohlídala standardku. Klub je opět odsouzený k boji o záchranu, k dobru má na poslední Karvinou šest bodů.

„Kluci rostou, věřím, že to (udržet ligu) jednoznačně zvládneme. Tvrdě pracují, mrzí mě, že hlavně doma pro ně zpětná vazba v podobě výsledků není,“ komentoval zápas trenér poražených Radoslav Kováč. „Rozhodl gól ze standardky, to mně vadí. Ztráceli jsme míče, kde jsme nebyli pod tlakem, hráli jsme tak, jako kdyby se nám nemohlo nic stát. Obezřetnost musí být vyšší. Jsem hodně zklamaný ze zkušenějších hráčů. Jsou pořád v mladším věku, ale už něco v lize odehráli, od některých to bylo hodně podprůměrné. Pak Boleslav porazit nejde,“ kroutil hlavou.