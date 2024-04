Sparta a titul: najisto přes čtyři výhry. Ale může slavit už po vítězném derby

Poslední kolo nic nezměnilo, Sparta jde do nadstavby se čtyřmi body náskoku na Slavii. Ale vlastně s pěti, protože při rovnosti bodů ji zvýhodňuje lepší postavení po základní části. Co mistr potřebuje k obhajobě?

Čtyři výhry

Lépe řečeno čtyři výhry, pokud prohraje právě se Slavií. Pak by Sparta měla 88 a největší rival nanejvýš 87.

Tři výhry včetně derby

Když Sparta vyhraje v nadstavbě tři zápasy včetně derby ve druhém kole, má taky jistotu. Bude mít 85 bodů, Slavia přinejlepším 84.

Tři výhry a remíza v derby

Při téhle kombinaci nasbírá Sparta 86 bodů, Slavia maximálně 85.

Toto byly varianty, při nichž se Sparta nemusí ohlížet na výsledky červenobílých. Cesta k titulu však může být rychlejší, pokud Slavia zaváhá v prvním kole nadstavby proti Baníku. Když nanejvýš remizuje, stačí Spartě v následném derby vyhrát – a slaví.

V tu chvíli by měla 82 bodů, Slavia 72 nebo 73 a rivala by mohla nejvýš dostihnout. Ale to by nestačilo.