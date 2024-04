Další fatální kiks Šípoše. Lerch: Musel bych být sprostý. Vyzkouší trojku?

Hlava v dlaních, oči mířící do trávníku. Pokolikáté už se v této sezoně stalo, že Dynamo srazil na kolena vlastní brankář? Dávid Šípoš opět předvedl minelu, která se bude vyjímat v silvestrovských sestřizích, tentokrát ale bolí o poznání víc než třeba proti Spartě. České Budějovice totiž po remíze 2:2 spadly na poslední místo a půjdou do nadstavby z nejhorší pozice. „Chyby dělají stále ti samí hráči,“ byl rozhořčený trenér Jiří Lerch.

Od klíčových tří bodů dělilo Jihočechy za stavu 2:1 asi deset minut. Slovácko utahovalo šrouby, ale obrana obětavě držela domácí nad vodou. V 83. minutě ale natáhl ke střele Ondřej Mihálik, relativně lehký balon Dávid Šípoš neudrželo a míč se za hrobového ticha na stadionu dokulil za brankovou čáru. Pád na dno tabulky bolí vždy, takový ale obzvlášť.

„Mrzí mě to převážně proto, že v případě výhry bychom byli čtrnáctí. Teď nás kvůli tomu čekají těžké zápasy v Karviné, Zlíně a Pardubicích. Hrubé individuální chyby ve světovém fotbale vídáme, ale aby se nám to ze strany brankářů stalo asi v pátém zápase…,“ řekl po utkání Jiří Lerch.

Trenér domácích byl viditelně skleslý, jeho tým předvedl proti účastníkovi Skupiny o titul slušný výkon, vsítil dvě branky, jen aby se následně střelil sám do nohy. Z Šípoše byl rozhořčený i proto, že sráží dobré výkony spoluhráčů.

„Nerad bych to příliš komentoval, protože bych byl asi sprostý. Psychická zátěž leží na celém týmu, ale chybu neudělá Čermák, Hellebrand, Ondřášek nebo Králik. Dělají to vždy ti samí hráči. Je pak otázka, jestli na to ten hráč má,“ sdělil Lerch, který si tím trochu rýpnul do Martina Sladkého, který podobně jako v Teplicích zaváhal u první branky.

Do nadstavby ale musí Jihočeši jít s chybující dvojicí Šípoš-Janáček. Dvacetiletý talent Colin Andrew si totiž v posledním zápas B-týmu zlomil malíček a je po operaci. „Bude mimo minimálně pět týdnů. Musíme pracovat s tím, co máme,“ řekl Lerch.

Slovenského gólmana se zželelo i střelci branky Ondřeji Mihálikovi, ve kterém se po zápase mísily pocity. Svým gólem udržel Slovácko ve Skupině o titul, svého bývalého zaměstnavatele ale poslal na dno tabulky.

„Nějak extra jsem gól neslavil. Od kluků z Budějovic jsem dostal po zápase za vyučenou, že jsem si ho mohl odpustit. Pro mě to nebyla žádná střela do šibenice, gól roku, snažil jsem se jen trefit bránu a balón asi nějak pálil, že mu spadl za čáru. Dávida je mi líto, Českých Budějovic také, protože chci, aby ligu udrželi. Budu jim fandit,“ řekl Mihálik.