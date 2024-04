Šílený zkrat Hanuše, zahodil výhru. Látal zuřil: Nemůžu tomu uvěřit

Jestli se Bolka přijela na Střelnici sveřepě bít o čtvrtý flek v tabulce, tak motivace zůstala v kabinách. Když navíc Matěj Polidar chytře přeloboval navrátilce do sestavy Boleslavi Matouše Trmala, ukázal, že absence útočníků v čele s Janem Chramostou nemusí být vždy nutně problém.

Hlavně první poločas byl ve znamení rozkouskované hry a klouzání se po zeleném pažitu. Hráčům to hodně podkluzovalo, což vlastně vedlo i k jedinému gólu úvodního dějství. Středočeši svým projevem nepřipomínali tým, který bojuje o návrat do evropských pohárů, kde tým z města automobilů chybí od sezony 2019/20.

Jestli někdo čekal, že se Boleslav probere ve druhé půli, musel být zklamán. Přesto se dočkala vyrovnání v samotném závěru. „Chci začít něčím pozitivním. Bylo hezké počasí a měli jsme tu skvělé fanoušky. Dál už toho pozitivního moc nebylo. Náš výkon byl velice slabý,“ nehledal výmluvy kouč hostí David Holoubek.

Takovými výkony se Mladá Boleslav jen těžko do Evropy dostane. A to měla kliku, že své zápasy nezvládli fotbalisté Ostravy ani Slovácka, byť Baník nad Libercem vedl už 2:0, také ztratil konečnou plichtou.

Jablonec - Mladá Boleslav: Hanuš to zpackal, po jeho minele srovnal Júsuf, 1:1 Video se připravuje ...

„Jsem aspoň rád za to, že hráči utkání dohrávali, šli alespoň za remízou. Díky tomu neodjíždíme s prázdnou. Je to ale zvednutý ukazováček. Takovým způsobem neuspějeme nikde. Musíme předvádět lepší výkony. Myslím, že to cítí kabina i my v realizačním týmu,“ dodal Holoubek.

Když už mladoboleslavští tušili, že odjedou ze severu s prázdnou, přišel zkrat brankáře Hanuše přesně v den jeho 36. narozenin. Po malé domů od Tekijaškiho, chtěl srbskému stoperovi vrátit, ale nepochopitelně přihrál velmi slabě, že se míče chopil Júsuf, udělal Hanušovi kličku a srovnal. „Stále nemůžu uvěřit tomu, co se stalo. Tohle už není o terénu. Stačilo do toho kopnout. Sráží nás chyby, tak jako celou sezonu,“ lamentoval domácí trenér Radoslav Látal.

Bahrajňan sedmým gólem v sezoně přihrál Boleslavi možná velmi cenný bod. To se ukáže na konci sezony. Remíza v kombinaci s ostatními zápasy znamená, že Jablonec zůstal na dvanácté pozici, Bolka setrvala na čtvrté příčce.