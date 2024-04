Září ve druhé lize, teď dal gól Spartě. Byla by blbost se radovat, vysvětloval

Trkl do míče, Peter Vindahl míč mírně tečoval, v letu do sítě ho však již nezastavil. Jáchym Šíp však neslavil, bílou kouli popadl a spěchal s ní do středového kruhu, jen dvakrát zaťatou pěstí pozdravil fanoušky. I když naděje na zvrat byla maličká. Skóre 1:4. 75. minuta.

„Asi by byla blbost jít se radovat někam do rohu, když tečeme. Vždycky je tam nějaká naděje. Kdyby třeba padl druhý gól, dalo by se s tím něco dělat. Nikdy se nesmíme vzdát,“ vykládal po zápase.

Byly na něm znát rozporuplné emoce. Zahrál slušně, skóroval, jenže Sigma vysoko padla. „Naskočil a přinesl dobré věci,“ pokýval hlavou trenér Jiří Saňák.

Ono se to vlastně ale dalo tak nějak čekat. Jedenadvacetiletý forvard prožívá velmi hutné časy v olomoucké rezervě. Ta se ve druhé lize vyšvihla na čtvrté místo, on je jejím zásadním hráčem. Skóroval sedmkrát. „Tam se vyhrává, je to fakt super. Trenér Janotka je fakt dobrý, ale tady je to zase první liga, všichni se chceme posouvat výš a výš. Je to něco jiného,“ popisoval.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:4. Kanonáda hostů, rozhodl skvělý Krejčí Video se připravuje ...

Aby ne, za sebou má dva životní duely. Na Slavii odběhal přes hodinu, proti Spartě se trefil jako střídající. „Teď mi to tam padá, jsem na nějaké vlně. To jsou neskutečné zápasy, pro takové fotbal hrajeme,“ povídal o dvou vyprodaných bitvách. „Na Slavii oni víc drželi míč, proti Spartě jsme celkem hráli ale oni nás předčili v zakončení. Dali nám čtyři góly, Slavia dva, a to ještě jeden pofiderní,“ srovnával.

Každopádně se zdá, že on sám by se měl posunout mezi více vytěžované. V nadstavbě, ve střední části čeká Olomouc nejprve střet s Hradcem Králové. I tady se hraje o poháry!

„Je vlastně jedno, jestli je to Hradec. Můžeme pořád hrát Konferenční ligu, což by bylo krásné, i když je před námi velká cesta,“ upozornil Šíp na fakt, že Sigma by nejprve musel vyřadit ve dvojzápase „votroky“, poté úspěšnějšího z dua Teplice - Liberec. Pokud by se to podařilo, v jediném utkání by se poměřila s nakonec pátým mužstvem titulové skupiny.

„Musíme být sebevědomí a makat, udělat všechno pro to, aby se tady Evropa hrála,“ nakázal způsobně mladík Šíp.