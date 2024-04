Kováč nechápal: Jsme telata, to je peklo. Přiznal, že chybí zkušenost

Kroutil hlavou a ptal se novináře: „Řekněte mi, co se tam stalo?“ Trenér Radoslav Kováč nechápal, proč vlastně Pardubice inkasovaly druhý gól. Byl to chaos. Ani jeden z trojice Denisové Donát, Halinský a Tomáš Solil neodkopl balon z malého vápna, přitom pokusů měli dost. A tak sám překvapený Jan Matoušek srazil Východočechy, kteří se po prohře 1:2 s Bohemians přiblížili k barážovým příčkám. „Máme mladší kluky, ale jsou dobří a chtějí to zvládnout. Bude to válka až do konce,“ řekl Kováč.

Hráli jste ve druhé půli na vítězství?

„My nad tím nespekulujeme. Bod jsme chtěli, byli jsme zajištění v obraně a současně se snažili zůstat pořád aktivní. Dali jsme do hry Zlatana i Dáňu (Zlatohlávka s Daňkem), což jsme měli připravené. Byl to post za post, neoslabili jsme ve výšce ani v důrazu. Když jsme hráli jedna jedna, chtěli jsme uhrát bod, ale jsem zklamaný z toho druhého inkasovaného gólu. To je peklo, to je zbytečné. V tom jsme telata a opakuje se to.“

Co bylo špatně?

„Tři hráči si dávali přednost před Matouškem. Trestuhodná chyba. Tohle musíme urvat, mít víc důrazu a agresivity. Na to doplácíme. Pramenilo to ze zkušenosti, kdyby tam někdo zařval, to musí letět na tribunu. Já to nechápu, to je strašně laciný, to není těžká situace.“

Bohemians – Pardubice: Jan Matoušek se nejlépe zorientoval před brankou a poslal Klokany do vedení 2:1 Video se připravuje ...

Jak se zápas podle vás vyvíjel?

„Dobře jsme do toho dvacet minut vstoupili, dobře jsme presovali a zavírali hráče, které jsme potřebovali, chodili dobře za ně. Pak jsme prohráli dva zbytečné souboje, ztratili míč a vypadli z toho. Bohemka dala gól, kdy Hális (Martin Hála nacentroval do vápna za obranu) to udělal skvěle. Ale Chlumecký prohrál jednoduchý souboj. Do druhé půle jsme vstoupili znovu dobře, dali gól, ale pak přišla ta chyba.“

Bolí to?

„Každý bod je skvělý, je to hrozná škoda. Když hrajete jedna jedna, musíte urvat bod. Bohemce pak přišli dva velcí hráči, zjednodušila to, ale my jsme to uskákali. Nebyla tam vyloženě tutovka. Jenže prohrajeme třináct, čtrnáct zápasů o gól… To je složité. Musíme kluky hezky pohladit, připravit je. Máme doma dva zápasy doma, takže uděláme všechno proto, abychom uhráli body. Teď to začíná.“

Do nadstavby jdete ze třináctého místa. Bude to boj do posledního kola?

„Záleží na prvních dvou zápasech, které hrajeme doma. Musíme se perfektně připravit. Máme mladší kluky, jsou dobří a chtějí to zvládnout. Musíme je správně nastavit. Třinácté místo je fajn, ale přiblížily se týmy zespoda. Bude to válka až do konce.“

Proč Daněk se Zlatohlávkem nehráli od začátku?

„Zlatan netrénoval tři, čtyři dny. Měl virózu a víme, že z toho občas vypadává. Nebylo to na šedesát minut. I ve Zlíně přišel na poločas a bylo dobré, že tam byl. Tentokrát se Krobot s Patrákem nadechovali, ale prostě jsme věřili, že noví hráči do toho přinesou kvalitu. A tak to bylo. Co se týče Dáni, tak to bylo čistě z taktického hlediska.“

Pablo Ortiz střídal kvůli zranění, bude v pořádku?

„Dostal na kotník. Nevím, v jakém je momentálně stavu. Komplikace jsou, dostali jsme čtvrtou žlutou kartu (Tomáš Solil). Ale musíme si poradit. Doma jsme už dlouho nevyhráli, věřím, že jsme si to v základní části už vybrali.“