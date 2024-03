Trendy Kováč: je libo Baník, Liberec či možná Plzeň? Ale… Dva vykřičníky

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Je po něm sháňka. Zatím je to spíše taková „ťukačka“, jak zájmu o vlastní osobu říká sparťanský talent Adam Karabec. Přesto je jasné, že jméno Radoslav Kováč (stejně jako Karabec) rezonuje.

Pardubický trenér je trendy, je tuze pravděpodobné, že od léta bude trénovat klub s větším renomé i historií. Je libo Baník? Liberec? Možná i Plzeň? Uvidí se.

Kde se však bere interes o blonďatého internacionála? Vždyť jeho kariéra po kariéře, tedy ta v postavení kouče, není zrovna nablýskaná úspěchy, vítězstvími.

Jako asistent si „užil“ éry Andrey Stramaccioniho, Pavla Hapala či Zdeňka Ščasného (se všemi vyšel velmi dobře, Stramaccioniho se Ščasným často adoruje, s Hapalem měl namířeno do Ostravy) ve Spartě – tedy trudné roky, kdy Letenští vrávorali. Do hlavní role se obsadil v Opavě, dostal slušnou šanci. První sezonu ho od pádu do druhé ligy ochránil zásah covidu a rozšíření ligy na 18 účastníků v dalším ročníku, druhou už tým zahučel o patro níž.

Poté přišlo pár týdnů ve druholigovém Táborsku, kde se neshodl v představách o tváři mužstva se sportovním vedením zosobněným Martinem Vozábalem, bývalým spoluhráčem z reprezentační jednadvacítky.

Odtud už přeběhl do Pardubic, kde nahradil matadora Jiřího Krejčího. Zásadní úkol měl jasný, zachránit ligu. V první sezoně se mu to povedlo v baráži, ve druhé je opět nedaleko minového pole na spodku tabulky.

Pardubice – Baník: Ladislav Szikszay udělil červenou kartu trenérovi Kováčovi Video se připravuje ...

Samozřejmě, zapsal dost plusových bodů. Dominika Janoška pomohl postrčit k zahraničnímu angažmá, Tomáše Vlčka s Robinem Hranáčem zase k důležitým rolím ve Slavii i Plzni a také k reprezentační nominaci.

K tomu je nutné vyzdvihnout jasný herní plán, důraz na kombinaci, nacvičené věci, na něž se teprve roubuje individuální nadstavba. Takhle se pracuje v zahraničí, jemuž Kováč logicky vzhlíží. Vždyť kopal vedle Ruska i v Anglii či Švýcarsku. Co to jde, vyráží na stáže, vloni se například vyrazil školit do Arsenalu.

Jsou tu však dva vykřičníky.

Zaprvé poměrně složitě krotí emoce. V aktuální sezoně je nejtrestanějším koučem ligy – ke čtyřem žlutým kartám přidal jednu červenou při střetu s Baníkem. Pardubicím bude scházet v následujících dvou utkáních v Olomouci a doma s Českými Budějovicemi. Především ve druhém střetu půjde o ligový krk. Rovněž v minulé sezoně byl navíc Kováč vyloučen. Pravda, k červené přidal jen jednu žlutou kartu. Přesto zase z disciplinárních důvodů scházel na lavici.

Zadruhé, což možná nevadí fotbalovým ezoterikům, nepřináší výsledky. Přitom nepracuje s mládeží, kde je rozkvět hráčů zásadní.

Přesto je Kováč – a právem – zajímavé zboží. Jen musí zkrotit nervy a přidat výhry.