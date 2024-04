Saňák po dvojboji s obry: Slavia jako Liverpool, ale Sparta je silnější

Můžete pražská „S“ porovnat?

„Dobrá otázka… Každý má úplně jiný způsob hry. Slavii bych přirovnal k heavy metalu, k Liverpoolu. Hraje rychle nahoru, je tam hodně náběhových věcí, rotace. Sparta je víc strukturovaná. Mají tam vynikající hráče na těch, v uvozovkách, desítkách - Birmančeviče s Haraslínem.“

Jak se projevují?

„Jsou schopní hrát z jedniček nahoru, navíc v součinnosti, což v lize moc nevidíte. Vytáhnou hráče, hned za ně nabíhá Kuchta. Vidím tam víc automatismů, když bych to měl porovnat se Slavií. Slavia má víc rotace, najednou máte u lajny tři, čtyři hráče, přečíslují vás. V tom je Sparta čitelnější, ale ta její struktura je cílenější.“

Kdo je tedy silnější?

„I bez ohledu na výsledky, které jsme proti nim uhráli, se nám určitě hůř hrálo proti Spartě kvůli individuální kvalitě jejích hráčů.“

Často se o ní mluví. Můžete ji rozebrat?

„Kairinen, Kuchta, ti kluci prostě neztratí balon. Pak je tam Birmančevič… A když vidíte, co tam dostřídává - i to pro ně hraje. Rozhodně je ve Spartě víc, jak se dneska říká, gamechangerů. Ale je to čistě můj pocit, třeba bude mít někdo jiný. Vrátím se k oběma týmům, musím jim dát velký kredit. Každý má svůj styl, svoji cestu, která je úplně jiná, ale oba jsou výborní.“

Dá se jim čelit?

„Když tam stojíte na té lavičce, tak si říkáte: To je pěknej fičák. Musíme hodně přidat, abychom se jim třeba v příští sezoně aspoň trochu přiblížili.“

Jak se na takové zápasy chystáte?

„Vždycky chcete favorita potrápit, děláte pro to maximum. Jenže když dostanete dva góly ze standardek, což se nám stalo se Spartou, tak je to těžké. Přirozeně chcete snížit, trošku to otevřete a přijdou ty pohlavky, jaké jsme dostali na začátku druhého poločasu. Sparta naše chyby potrestá.“

Můžete prozradit i konkrétní taktické věci?

„Když jsme se připravovali na utkání, hledali jsme jejich silné stránky. Jejich středová dvojice například vytahuje hráče soupeře nahoru, pak se otvírají prostory za nimi pro Haraslína s Birmančevičem. To jsme chtěli eliminovat. Možná jsme drželi balon víc než minulý týden proti Slavii, ale to je tou rozdílnou cestou obou mužstev. Sparta nás trápila v individuálních věcech.“

Co musíte zlepšit? Jednu velkou šanci jste vedle vstřeleného gólu měli.

„Sparta a Slavia, možná ještě Plzeň, jsou velkokluby odskočené od zbytku ligy. Máme co dohánět. Ale myslím, že jsme ukázali nějaký potenciál. V takovém utkání rozhoduje efektivita, což jsem říkal už na Slavii. Měli jsme jednu šanci, a když ji nedáte, i kdyby to byl jen náznak, tak se takhle silné týmy dostanou do klidu a sebevědomí. Pak to v některých pasážích vypadá až jednoznačně.“