Bohemians hledají smysl nadstavby. Dorostenci ne, inspirace Třincem

Zopakování loňského čtvrtého místa bylo hodně daleko, i tak mohli Bohemians ještě před dvěma týdny v koutku duše myslet na poháry. Jenže s nejhorším útokem v lize není divu, že jim Skupina o Evropu unikla. Do nadstavby tak jdou z 11. místa s luxusním náskokem deseti bodů na barážové pozice. Prostor pro experimenty ale klokani hned zavřeli: „Bylo by to nefér i vůči soupeřům,“ prohlásil Jaroslav Veselý. Takže jaká je zelenobílá motivace?

Vloni čtvrtí, letos jedenáctí. Rozdíl 24 vstřelených gólů a 14 získaných bodů poslal Bohemians na opačný pól tabulky. Fakticky budou hrát o udržení, reálně spíš o sebevědomí. Náskok na pronásledovatele mají z jedenáctého místa luxusní.

„Někdo mi říkal, že už jsme technicky zachránění,“ prohlásil na tiskovce Jaroslav Veselý. Zdroj nicméně nebyl úplně přesný. Na šestnácté přímé sestupové místo už sice jeho tým spadnout nemůže, baráž ale i s desetibodovým náskokem pořád hrozí. Teoreticky, v případě souhry vlastní příšerné formy a dalších výsledků. Reálně jsou teď klokani pod nejmenším tlakem z celé ligy, možná se třetí Plzní.

Jak tedy hledat motivaci? A není pohodlná pozice příležitostí se během května méně ohlížet na výsledky a zkoušet možnosti pro novou sezonu? Obouchat mezi elitou neokoukané tváře, které doteď dostaly příležitost maximálně v přípravě či v béčku?

„K tomu nás nic neopravňuje. Určitě nebudeme dohrávat a kalkulovat, to by bylo nefér i vůči soupeřům. Jestli si myslíte, že budeme vytahovat nějaké dorostence, tak tak to není,“ odmítá trenér Jaroslav Veselý.

Naopak věří, že se mu do zápasového rytmu vrátí hráči, kteří v celé sezoně chyběli. V nadstavbě se tak lze těšit třeba na Adama Jánoše, který po zranění v Bodö pendloval mezi marodkou a rekonvalescencí většinu sezony, Tomáše Necida nebo Jana Matouška, který půlhodinu proti Pardubicím využil ke vstřelení rozhodujícího gólu.

„Chceme sezonu zakončit výhrami, ať do té nové jdeme s vítěznou mentalitou. I když máme nějaký polštář, chceme každý zápas vyhrát, protože to fanouškům dlužíme,“ vyprávěl muž, který před rokem patřil do kádru reprezentace, ale teď po zdravotních problémech na EURO myslet nemůže.

Inspiraci je třeba brát jinde, třeba i u hokejových mistrů. „Řekli jsme si, že to pojmeme jako hokejové play off. Že vyhrajeme s Pardubicemi a půjdeme dál. Inspirací je pro nás i Třinec, to je ukázka sportovní touhy a víry v sebe sama, že se prostě nevzdáš. Jsem rád, že po dvou měsících jsem měl pocit, že máme silné mužstvo. Hráče to dostává pod tlak, musí víc dřít a makat. Byl bych rád, aby se rozhořel větší boj o místa, aby na sebe tlačili,“ věří trenér osvědčenému receptu.

První zkouškou bojovného nastavení bude víkendový výjezd do Budějovic, následně domácí souboje s Jabloncem a Karvinou, které půjde o krk. Chystá se i okysličení kádru na další sezonu, do které je jasný zatím příchod Dominika Pleštila z Jablonce a odchod Davida Puškáče tamtéž.

A chystá se i tradiční každoroční schůzka mezi vedením klubu a zotavujícím se Josefem Jindřiškem. Posune superveteránské rekordy i v příští sezoně?