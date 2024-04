Kauza Nezmar. Kania mluví o nátlaku ze strany FAČR: Bylo nám vyhrožováno

V českém fotbalovém prostředí je chviličku, ale pozornosti na sebe Ondřej Kania strhává hodně. Tentokrát v podcastu Insider a na síti X promluvil o tom, že Liberec cítil kvůli vstupu Jana Nezmara do FAČR účelový nátlak. „Je to zajímavé, protože kdyby tam Honza vstoupil až příští týden, tak je celá kauza pro Slavii promlčená. To není náhoda,“ podotkl. Nezmar byl po vstupu do FAČR stejně jako Slavia předvolán před etickou komisi kvůli podezření z ovlivňování regulérnosti ligy.

Dokud nebyl Nezmar členem FAČR (Fotbalové asociace České republiky), etická komise na něj nemohla. Při jeho návratu na českou fotbalovou scénu v roli ředitele Liberce ho předpisy k vstupu do asociace donutily.

Konkrétně předpis s názvem Klubová licenční pravidla v bodě číslo 53 říká. „Všichni administrativní, techničtí, lékařští a bezpečnostní pracovníci vykonávající jakoukoliv z funkcí uvedených v článcích 36 až 43 a v článcích 47 až 52, musí být registrovanými členy FAČR.“

Nezmar i Slavia jsou tak v současnosti objektem vyšetřování kvůli podezření z ovlivnění zápasu ze sezony 2018/19. Ondřej Kania ale v podcastu Insider nutnost Nezmarova návratu do FAČR zpochybnil a přiznal, že Liberec v tomto případě pocítil účelový nátlak. „Kdyby tam Honza vstoupil příští týden, pro Slavii je celá kauza promlčená. Nemůže být náhoda, že na nás byl vyvinut tlak, aby tam vstoupil hned,“ řekl nový majitel Liberce.

„Honza tam chtěl vstoupit proto, aby předstoupil před etickou komisi a vysvětlil, jak to tehdy bylo. Nechtěl utíkat, i když do FAČR vůbec vstupovat nemusel. Pak nám ale volali lidi z FAČR, že to není pravda, že nás jinak můžou vyloučit z evropských soutěží. Máme na to jednoznačný právní posudek, že to je úplná blbost. Asi předpokládali, že jsme úplní idioti. Je to hodně zvláštní, protože asi o pět dní později, už by to bylo promlčené a Slavii by za to už nikdo popotahovat nemohl,“ otevřel Kania hodně zajímavé téma.

Pro připomenutí: co etická komise v kauze Nezmar a Slavia řeší? Dvě záležitosti - podezření z ovlivnění regulérností utkání Slavia-Olomouc z dubna 2019 a podezřelou komunikaci s Romanem Berbrem vyplacení nespecifikovaného peněžitého plnění. Pokud by Nezmar opravdu vstoupil do FAČR o pár dní později, uplynula by přesně pět let promlčecí lhůty.

Zároveň je nový majitel Liberce přesvědčen, že se u komise prokáže Nezmarova nevina. Celou kauzu s ním před zahájením svého severočeského projektu probral a podle svých slov ji zná detailněji než většina lidí. „Celé to je prokazatelně nesmysl,“ uvedl.

V návaznosti na slova, která v podcastu zazněla, se pak Kania ještě připomněl i na sociální síti X. Novináři Luďkovi Mádlovi odpověděl na komentář poukazující na to, že kdyby se Nezmar etické komisi vyhnul, měl by to „do konce života na talíři.“

„Neměl by na talíři nic, protože do FAČR vstupovat nemusel. Jednalo se o evidentní účelový nátlak, kdy nám bylo vyhrožováno jako klubu. Pokud s tím jste OK, něco to o vás vypovídá,“ napsal ostře Kania.

Silná slova, která vedení FAČR zřejmě nenechají v klidu. Asociace by to dle svého řádu mohla vzít jako znevažování dobrého jména fotbalu. Kauza Nezmar tak díky mladému miliardáři dostává opět novou zápletku.